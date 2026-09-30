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«Найкраща евакуація». Залізничники влаштували пасажирам незвичний квест

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Найкраща евакуація». Залізничники влаштували пасажирам незвичний квест
Під час евакуації пасажири долучилися до пошуку грибів
фото з соцмереж

 За перший знайдений їстівний гриб стюард пообіцяв каву та хот-дог

Під час евакуації пасажирів із потяга Харків – Київ стюарди «Укрзалізниці» вирішили розрядити напружену атмосферу та влаштували для людей імпровізований квест зі збирання грибів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Ініціатором розваги став старший стюард Олег Башинський. Він запропонував пасажирам знайти перший їстівний гриб, пообіцявши переможцю безкоштовні каву та хот-дог. «Я дуже хотів позбирати гриби, але не планував, що це буде під час евакуації», – розповів Башинський.

28 вересня у Threads користувачка Есміра опублікувала знімки конкурсу, який стюарди влаштували неподалік від місця вимушеної зупинки потяга. Учасникам потрібно було якнайшвидше знайти їстівний гриб серед насаджень дерев. Серед пасажирів перемогу здобула жінка, яка знайшла одразу три маслюки.

Інша пасажирка поїзда Катря Аврамчук назвала цю евакуацію «найкращою з усіх, що бачила». За її словами, пасажири настільки швидко зібралися та залишили вагони, що отримали похвалу від машиніста. «Ви були швидкі й оптимістичні – найчемніші пасажири з усіх, з якими я їздив», – переказала вона слова машиніста.

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Команда «Укрзалізниці» зазначила, що така ідея допомогла відволікти втомлених пасажирів від стресу через вимушену зупинку та евакуацію. Люди настільки захопилися пошуками, що після завершення небезпеки стюардам було непросто зібрати всіх назад до вагонів.

«Захопилися так, що, коли небезпека минула, ми не могли потім всіх зібрати купи до вагонів», – згадали стюарди Світлана Даниленко та Вікторія Жиленко.

За ініціативність і роботу з пасажирами керівництво «Укрзалізниці» відзначило бригаду заохоченням.

Нагадаємо, у серпні під час евакуації пасажирів потяга на Київщині увагу людей привернув чоловік, який вийшов із вагона разом із гумовою жінкою. Незвична сцена швидко розійшлася соцмережами та викликала хвилю жартів.

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Теги: Укрзалізниця залізниця евакуація гриби Threads

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