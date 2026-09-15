США запровадили санкції проти другого за величиною банку РФ

ВТБ звинувачують у співпраці з підсанкційними банками Ірану

США запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ, звинувативши його у сприянні обходу американських обмежень проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та Reuters.

Американське відомство 14 вересня внесло ВТБ до санкційного переліку в межах обмежень, пов'язаних з Іраном: банк позначений як фінансова установа, на яку поширюються санкції за указом президента США №13902 щодо іранського фінансового сектору. ВТБ – другий за величиною банк Росії, що підтверджують і Reuters, і сам банк.

Американська сторона звинувачує ВТБ у роботі з фінансовою системою Ірану: за даними Мінфіну США, банк протягом останніх років встановлював кореспондентські відносини з іранськими установами, які перебувають під американськими санкціями. Окремо Вашингтон звернув увагу на діяльність ВТБ у Тегерані – у санкційному повідомленні OFAC серед адрес банку зазначена й адреса в Ірані.

Частина ширшої кампанії проти Ірану

Рішення ухвалили в межах операції Мінфіну США під назвою Operation Economic Outcast, яку відомство оголосило 24 серпня 2026 року. «Ми не толеруватимемо жодної підтримки [іранського] режиму й продовжуватимемо виявляти та ізолювати тих, хто йому допомагає», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. За даними відомства, ВТБ також пов'язують із механізмами переміщення іранських коштів – зокрема, тіньовою мережею компаній та обмінних структур, яка допомагала іранським установам проводити міжнародні платежі.

OFAC додав ВТБ до переліку із зазначенням ризику вторинних санкцій: іноземні фінансові установи, які продовжать значні операції з банком, самі можуть потрапити під американські обмеження. Майно ВТБ та майнові інтереси банку в США або під контролем американських осіб підлягають блокуванню.

ВТБ уже перебуває під санкціями США

Нинішнє рішення – не перше американське обмеження проти ВТБ. Банк опинився під блокувальними санкціями після 24 лютого 2022 року, а в січні 2025-го отримав окрему хвилю обмежень за сприяння обходу санкцій. У нинішньому рішенні Вашингтон одночасно залишив щодо ВТБ позначення за російськими санкційними програмами та додав іранську підставу.

За даними CNN, ВТБ має понад 1000 відділень у світі, зокрема в Китаї – одному з найважливіших економічних партнерів Ірану. Аналітики та іноземні дипломати скептично оцінюють імовірність прямих дій США проти Пекіна, особливо напередодні очікуваного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Вашингтона цього місяця.

ВТБ почав активно розвивати роботу з Іраном ще до нинішнього рішення: у травні 2023 року «Главком» писав, що банк відкрив представництво в Ірані на тлі домовленостей Москви й Тегерана про поглиблення банківської взаємодії та з'єднання банківських систем в обхід західної фінансової інфраструктури.

Нагадаємо, ще в липні європейська розвідка попереджала про високий ризик банківської кризи в Росії через можливе посилення західних санкцій: за даними Reuters, саме ВТБ тоді оголосив про намір збільшити резерви через очікуване зростання кредитних збитків.