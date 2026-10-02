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Захоплення українських інкасаторів може обернутися кримінальною справою для Орбана – FT

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Захоплення українських інкасаторів може обернутися кримінальною справою для Орбана – FT
Орбану загрожує кримінальна справа через захоплення українських інкасаторів
фото: AP

Слідство з'ясовує роль Орбана у затриманні українців та вилученні майже €70 млн

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може стати фігурантом кримінальної справи через затримання співробітників українського Ощадбанку та вилучення готівки й золота навесні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Розслідування наближається до завершення і може стати першою справою, яка призведе до офіційного висунення обвинувачень Орбану. 

На початку березня угорські силовики зупинили неподалік Будапешта автомобілі «Ощадбанку», які перевозили з Відня до України готівку та золото загальною вартістю майже €70 млн. Сімох співробітників банку затримали, а цінності вилучили.

Передвиборчий штаб Орбана тоді представив інцидент як нібито доказ таємного фінансування Києвом угорської опозиції. Однак перевезення було регулярною операцією «Ощадбанку». Згодом розслідування проти українців було закрито через брак доказів, а вилучені цінності – повернуто.

Тепер слідство перевіряє обставини самого затримання. Колишній прокурор Пал Фюрх, якому в березні було доручено вести справу українців, заявив, що Орбан особисто наказав спецслужбам провести операцію. Після повідомлення про це керівництву він спочатку отримав догану, а потім став фігурантом внутрішнього розслідування.

FT також ознайомилася з червневим звітом прокуратури. У ньому наведено свідчення тодішнього керівника антитерористичного підрозділу Яноша Хайду, з яких випливає, що рішення про затримання ухвалила особа, яка не мала бути залучена до справи. У документі зазначено, що йшлося про Орбана.

Адвокат українців Лорант Хорват заявив, що це може стати першою справою, яка завершиться офіційним висуненням обвинувачень Орбану. Водночас представники партії «Фідес» заперечують, що експрем'єр віддавав наказ про захоплення вантажу.

Нагадаємо, у серпні Національна податкова служба Угорщини закрила кримінальне провадження проти українських інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Слідство встановило законне походження вилучених $40 млн, €35 млн та дев'яти кілограмів золота. З'ясувалося, що цінності перевозили в межах міжбанківської операції між австрійським Raiffeisen Bank International та українським «Ощадбанком».

У жовтні стало відомо, що молодший брат Віктора Орбана Арон незадовго до парламентських виборів нібито намагався організувати в Австрії перехоплення ще одного українського вантажу з грошима. 

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Теги: прокурор Віктор Орбан кримінал Ощадбанк розслідування золото банк

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