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Нардеп спростував інформацію про скасування відключень під час блекаутів для пільгових категорій населення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардеп спростував інформацію про скасування відключень під час блекаутів для пільгових категорій населення
Фізично неможливо при масових відключеннях точково обирати кого відключити, а кого ні
фото з відкритих джерел

Енергетики готуються до зими та роблять все можливе щоб уникнути відключень світла

Народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що інформація, про те що під час аварії не будуть відключатись певні категорії населення не відповідає дійсності. Проект постанови уряду, на яку посилаються ЗМІ стосувається тільки відключення за борги. Про це він повідомив на своїй сторінці Фейсбук.

«Виявляється джерелом цієї сенсації став проект постанови уряду про заборону відключення електроенергії за борги (!). В ній ні слова про обстріли, дефіцит, відключення...» – наголосив нардеп.

За його словами фізично неможливо при масових відключеннях точково обирати кого вони будуть стосуватись: «Як в їх уяві при аварії можна, знеструмленні цілої області чи майже всієї країни як це було в листопаді 2022-го, відключити квартиру 71, 72 і 73, де живуть бізнесмени 1,2 і 3, а квартиру 74, де мешкають пенсіонери, не відключати?!».

Нагадаємо раніше, зазначалось, що енергетики готуються до зими та роблять все можливе щоб уникнути відключень світла. Вони можливі, тільки якщо будуть масові атаки на енергооб’єкти.

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Теги: блекаут Олексій Кучеренко пенсіонери

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