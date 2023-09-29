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Вибухи в Миколаєві та блекаут у Курській області РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Миколаєві та блекаут у Курській області РФ: головне за ніч
Безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію під Курськом
фото: скріншот

У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи

У ніч проти 29 вересня вибухи пролунали у Миколаєві. В області була оголошена повітряна тривога. Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.  У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 вересня, щоб ви були в курсі подій.

У Курській області блекаут

У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», - розповів російський губернатор.

Верещук закликала росіян негайно покинути Крим

Цивільним громадянам Російської Федерації, які зараз знаходяться у Криму під окупацією, слід негайно виїхати, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться. Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона підкреслила, що «зазвичай все неприємне трапляється раптом».

«От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом», – зазначила Верещук.

Міністерка висловила впевненість, що Кримський міст рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор РФ до Криму буде перерізано. 

У Києві сталася масштабна ДТП

Увечері 28 вересня в Києві трапилася велика аварія, внаслідок якої зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

За інформацією, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі міста Києва. Ймовірно, автомобілі Mitsubishi, Kia, Skoda та Renault зіткнулися після того, як водій Mitsubishi не врахував безпеку руху, не впорався з керуванням, виїхавши на смугу зустрічного руху та спричинивши зіткнення.

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули, водій і пасажир автомобіля Kia отримали тілесні ушкодження.

Шатдаун у США негативно вплине на навчання українців на F-16

Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця Пентагону заявила, що «шатдаун – найгірший сценарій для Міністерства» щодо навчання українців на винищувачах.

«Тобто цивільний персонал, залучений до навчання англійської українських льотчиків. У цьому розумінні вплив шатдауну на навчання на F-16 цілком можливий», – сказала Сінгх.

Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен роз'яснив, що мають на увазі Сполучені Штати та інші розвинуті країни, коли говорять про необхідність досягнення в Україні стійкого та справедливого миру, а також як це узгоджується з поглядами українців. Про це держсекретар США розповів під час заходу в The Atlantic у Вашингтоні, передає «Укрінформ».

«Це передбачає дві речі. Справедливий – у тому сенсі, що він відображатиме ґрунтовні принципи, які лежать в основі Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України», – сказав очільник Держдепу.

Стійкий мир, за його словами, передбачає, що після досягнення миру в Україні необхідно створити умови, які запобігатимуть повторенню агресії в наступні роки. Тим часом він підкреслив, що українці повинні самі приймати фундаментальні рішення щодо своєї майбутньої долі.

У Миколаєві пролунали вибухи

У ніч проти 29 вересня вибухи пролунали у Миколаєві. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито «приліт» двох «Іскандерів». Поки місцева влада не коментувала ситуацію на місті.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.

Читайте також: ЗСУ продовжують штурми позицій ворога та просуваються на кількох напрямках – ISW
Теги: Миколаїв аварія блекаут безпілотник вибух

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