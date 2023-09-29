Вибухи в Миколаєві та блекаут у Курській області РФ: головне за ніч

Безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію під Курськом

У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи

У ніч проти 29 вересня вибухи пролунали у Миколаєві. В області була оголошена повітряна тривога. Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 вересня, щоб ви були в курсі подій.

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У Курській області блекаут

У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

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«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», - розповів російський губернатор.

Верещук закликала росіян негайно покинути Крим

Цивільним громадянам Російської Федерації, які зараз знаходяться у Криму під окупацією, слід негайно виїхати, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться. Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона підкреслила, що «зазвичай все неприємне трапляється раптом».

«От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом», – зазначила Верещук.

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Міністерка висловила впевненість, що Кримський міст рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор РФ до Криму буде перерізано.

У Києві сталася масштабна ДТП

Увечері 28 вересня в Києві трапилася велика аварія, внаслідок якої зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

За інформацією, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі міста Києва. Ймовірно, автомобілі Mitsubishi, Kia, Skoda та Renault зіткнулися після того, як водій Mitsubishi не врахував безпеку руху, не впорався з керуванням, виїхавши на смугу зустрічного руху та спричинивши зіткнення.

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули, водій і пасажир автомобіля Kia отримали тілесні ушкодження.

Шатдаун у США негативно вплине на навчання українців на F-16

Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Представниця Пентагону заявила, що «шатдаун – найгірший сценарій для Міністерства» щодо навчання українців на винищувачах.

«Тобто цивільний персонал, залучений до навчання англійської українських льотчиків. У цьому розумінні вплив шатдауну на навчання на F-16 цілком можливий», – сказала Сінгх.

Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен роз'яснив, що мають на увазі Сполучені Штати та інші розвинуті країни, коли говорять про необхідність досягнення в Україні стійкого та справедливого миру, а також як це узгоджується з поглядами українців. Про це держсекретар США розповів під час заходу в The Atlantic у Вашингтоні, передає «Укрінформ».

«Це передбачає дві речі. Справедливий – у тому сенсі, що він відображатиме ґрунтовні принципи, які лежать в основі Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України», – сказав очільник Держдепу.

Стійкий мир, за його словами, передбачає, що після досягнення миру в Україні необхідно створити умови, які запобігатимуть повторенню агресії в наступні роки. Тим часом він підкреслив, що українці повинні самі приймати фундаментальні рішення щодо своєї майбутньої долі.

У Миколаєві пролунали вибухи

У ніч проти 29 вересня вибухи пролунали у Миколаєві. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито «приліт» двох «Іскандерів». Поки місцева влада не коментувала ситуацію на місті.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.