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Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»
Пенсіонерка поширювала пости з російською пропагандою в «Однокласниках», де мала 178 друзів
фото з відкритих джерел

Жінку звинуватили у виправдовуванні, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України і глорифікацію її учасників

На Чернігівщині пенсіонерку засудили на п’ять років тюрми за три лайки в забороненій соцмережі «Однокласники». Жінку звинуватили у «глорифікації збройної агресії Росії проти України». Лайкаючи пости на підтримку війни, жінка автоматично поширювала їх у соцмережі.

Справу жінки розглядав Прилуцький міськрайонний суд. Її звинуватили у виправдовуванні, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України і глорифікацію її учасників, йдеться у рішенні суду.

Жінка народилася в Молдові, але є громадянкою України. У 2022 році її ім'я було серед 87 підписантів петиції під назвою «США повинні каятися та платити всім за створений ними коронавірус», а в січні 2022 року – серед 14 українців, які підписали петицію з назвою «Український народ все більше ненавидить Зеленського».

Жінка користувалася російською соцмережею «Однокласники», де мала 178 друзів. В Україні ця соцмережа заборонена, туди можна зайти тільки через VPN.

На сторінці пенсіонерки повно вподобаних постів з російською пропагандою та закликами до агресії проти України. Користувачка також стежила за публікаціями групи «Мій дім СРСР».

У судовій справі йдеться, що 1 квітня 2022 року, сидячи вдома за ноутбуком, жінка лайкнула два пости, а 6 травня, продовжуючи «реалізовувати свій злочинний умисел», поставила ще лайк під відео «Комсомольської правди».

Натомість у профілі користувачки за цими датами можна знайти пост зі словами «все завмерло в очікуванні воістину грандіозної битви за решту території Донбасу, пора вичистити (значок українського прапора) фашистів із землі руської» і репост документального фільму «Комсомольської правди» про російських військових, так званих «нових героїв Росії».

Судова лінгвістично семантико-текстуальна експертиза зробила висновок, що у постах, вподобаних пенсіонеркою, було виправдовування збройної агресії Росії проти України, прославляння бойовиків «ДНР» і російських військових. Тобто вподобавши ці пости, жінка прославляла людей, які в той самий час окуповували територію України.

Суд встановив, що в «Однокласниках» лайк не такий уже і безневинний, тому що його наслідком є поширення інформації, а відтак, проставивши лайки, пенсіонерка автоматично розповсюджувала хвалебні пости про російських військових і бойовиків «ДНР» необмеженій кількості користувачів «Однокласників». І в стрічці новин їх могли побачити її 178 друзів.

Отож суд призначив пенсіонерці п’ять років ув’язнення. Також із пенсіонерки мають стягнути понад 18 тис. грн судових витрат (у тому числі за лінгвістичну експертизу вподобаних і поширених нею текстів).

Суд також постановив конфіскувати в жінки «речові докази» – телефон ZTE, ноутбук HP, а записну книжку, де записаний пароль і логін від «Однокласників» – знищити. Вирок від 6 вересня має набрати чинності 6 жовтня.

Зазначимо, стаття 436-2 ККУ (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) з'явилася в Кримінальному кодексі в березні 2022 року.

У грудні 2022-го громадська організація «Платформа прав людини» виявила, що з 16 березня по 30 вересня того року суди винесли 99 вироків за цією статтею. І лише в семи з них йшлося про реальні тюремні терміни – від 1 до 5 років.

У пошуку з 1 жовтня того року по 21 вересня 2023-го відкритий судовий реєстр показує ще 176 вироків за такою ж статтею.

До слова, обвинувачені – це часто безробітні чи пенсіонери, які раніше з законом проблем не мали. Переважно вони сидять в «Однокласниках», рідше «Вконтакте», трапляються також правопорушення у Facebook та поодинокі – в Instagram i TikTok.

Нагадаємо, жителя Черкащини, який вподобав цитату про стрільбу по адміністрації президента і парламенту, посадили на два роки. Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області визнав чоловіка винним у поширенні матеріалів, що виправдують збройну агресію Росії й закликають до насильницької зміни конституційного ладу України.

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Теги: війна соцмережі в'язниця суд пенсіонери

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