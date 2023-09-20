Що обов’язково повинно бути вдома на випадок вимкнення світла: список речей

Якщо без деяких речей можна обійтись, то деякі мастхев для кожного українця

Минулої зими мільйони українців цілими днями були без світла через обстріли окупантів, і в цьому році все може повторитись. На випадок раптових відключень варто заздалегідь підготувати певні речі, які допоможуть їх пережити.

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Обов’язкова річ для кожного, адже життя без смартфона уявити просто неможливо. Завчасно заряджений пристрій забезпечить живлення телефона в той час, як не буде світла, а вартість гаджета варіюється, залежно від його потужності.

Генератор

Бувають декількох видів – бензинові, дизельні, газові чи на сонячній енергії. Електрогенератор здатен живити побутові пристрої (чайники, обігрівачі та ін.) Бензинові дешевші, але і менш потужні при цьому. Дизельні стануть найкращим вибором для приватних будинків з великою кількістю побутових пристроїв.

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Зарядний пристрій для авто

Допоможе зарядити різні гаджети від автомобіля – перехідник для прикурювача в разі відключення світла допоможе заживити, наприклад, смартфон.

Лампочка з акумулятором

При повному заряді акумулятора така лампа забезпечить світло в помешканні на протязі декількох годин, оскільки вони економні, адже в більшості випадків використовують світлодіоди. Такі лампочки коштують від 80 грн, а максимальний час роботи забезпечить та, яка коштує приблизно 1200 грн.

Ліхтар

Варто подбати про придбання декількох ліхтариків – підійдуть як акумуляторні, так і на батарейках. Акумуляторні здатні працювати довше, але треба завчасно подбати про їх заряджання.

Сумка-холодильник

Незамінима річ для зберігання продуктів в той час, поки холодильник відключений від електромережі. При використанні акумуляторів холоду здатна зберігати температуру до 12 годин, але в середньому це значення коливається від 2 до 7 год.

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Портативна газова плита

Потреба в ній існує для власників електричних плит. Її вартість становить близько 800-2000 грн, а за один балон доведеться викласти від 80 гривень.

Акумуляторний чайник

Досить популярні серед мандрівників, але в умовах відключення світла незамінні для мешканців квартир та будинків. Вбудований акумулятор дозволить скип'ятити воду без електрики для приготування напоїв чи напівфабрикатів. Коштує доволі адекватних грошей – близько 300-400 грн.