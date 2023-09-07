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Банки розповіли, як будуть працювати при відключеннях світла та блекаутах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Банки розповіли, як будуть працювати при відключеннях світла та блекаутах
Банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень
фото: RBC

Українцям гарантують надання найважливіших послуг навіть за відсутності світла 

Понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Відповідний коментар «obozrevatel» дав заступник голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

За його словами, напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

На кінець січня 2023 року понад 40% банківських відділень приєдналися до мережі Power Banking. У НБУ наголосили, що на той момент до мережі входили 1827 банківських філій у 300 населених пунктах на всій території України. Очікується, що у вересні-жовтні мережа охопить понад 2/3 усіх відділень фінустанов.

Мережа Power Banking передбачає, що у банківському відділенні є альтернативні джерела живлення та резервні канали зв'язку. Крім того, всім клієнтам гарантується отримання послуг "першої необхідності":

  • зняття готівки;
  • здійснення платежів та грошових переказів;
  • обмін валют;
  • консультації менеджерів банків;
  • відкриття карткових рахунків.

На випадок тривалого відключення світла Мамедов дав українцям кілька порад:

  • дізнайтесь адреси найближчих банківських відділень із підключенням до мережі Power Banking та умови їхньої роботи;
  • поцікавтеся можливістю проведення банківських операцій;
  • встановіть на смартфон банківський додаток;
  • пам'ятайте про надійний захист банківської системи та роботу фахівців банків у режимі надзвичайної ситуації.

Раніше ми писали, що війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ зараз занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Теги: Україна електроенергія банк блекаут

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