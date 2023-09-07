Банки розповіли, як будуть працювати при відключеннях світла та блекаутах

Українцям гарантують надання найважливіших послуг навіть за відсутності світла

Понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Відповідний коментар «obozrevatel» дав заступник голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

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За його словами, напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

На кінець січня 2023 року понад 40% банківських відділень приєдналися до мережі Power Banking. У НБУ наголосили, що на той момент до мережі входили 1827 банківських філій у 300 населених пунктах на всій території України. Очікується, що у вересні-жовтні мережа охопить понад 2/3 усіх відділень фінустанов.

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Мережа Power Banking передбачає, що у банківському відділенні є альтернативні джерела живлення та резервні канали зв'язку. Крім того, всім клієнтам гарантується отримання послуг "першої необхідності":

зняття готівки;

здійснення платежів та грошових переказів;

обмін валют;

консультації менеджерів банків;

відкриття карткових рахунків.

На випадок тривалого відключення світла Мамедов дав українцям кілька порад:

дізнайтесь адреси найближчих банківських відділень із підключенням до мережі Power Banking та умови їхньої роботи;

поцікавтеся можливістю проведення банківських операцій;

встановіть на смартфон банківський додаток;

пам'ятайте про надійний захист банківської системи та роботу фахівців банків у режимі надзвичайної ситуації.

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