Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ

Градус роздратування та недовіри чехів до біженців із України зростає

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чехи надавали всебічну допомогу та приймали біженців з України. Проте, чим далі, тим більше слова про допомогу зі сторони чеської влади Україні викликають негативні емоції чехів. Про це пише видання Іrozhlas.

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«Наслідки російської агресії різноманітні і певною мірою впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні. Спроби Росії посилити сфери впливу повинні бути припинені, інакше це сприятиме не тільки режиму президента РФ Володимира Путіна, а й іншим агресорам, вважає він. Чехія як ніколи має просувати свої оборонні інтереси, зміцнювати союзницькі відносини та сприяти пом’якшенню криз у світі», – сказав прем'єр-міністр Петр Фіала, виступаючи у понеділок на зустрічі з чеськими дипломатами.

Але ці слова викликають у чехів лише сумніви, критику та осуд. Звідки береться ця знервованість? Все через складну економічну обстановку у країні. Адже політики не зуміли впоратися з енергетичною кризою, яка, зокрема, спровокувала високу інфляцію.

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Хвиля недовіри

Витрати життя чехів зростають. Їм доводиться більше витрачати, хоча працюють вони стільки ж, скільки останніми роками. Як показав аналіз Дослідницького інституту праці та соціальних справ, особливо через дорогу електроенергію та газ страждають пенсіонери та домогосподарства з низькими доходами. За таких умов люди схильні шукати винних. Зрозуміло, вони знаходять їх в уряді, який підтримує лише чверть громадян. Згідно з опитуваннями, політичною ситуацією в країні незадоволені 63% респондентів.

Тому за кожною чеською кроною, яку витрачає держава, уважно стежать. Стає більше питань, чи не надто багато дістається біженцям? І хоча в руках членів урядової коаліції є цілий арсенал незаперечних аргументів, вони не вміють ним користуватися.

Вони замало говорять про те, що до роботи уже взялись понад дві третини українських переселенців. Щоправда, 58% працюють на посадах, які не відповідають їх високій кваліфікації.

Дослідження компанії PAQ Research підтверджує, що четверо з десяти біженців з України отримують нижчі зарплати, ніж їхні чеські колеги на тій самій позиції. Вони просто виконують ту роботу, яку чеські громадяни не мали б робити за такі мізерні гроші.

Своєю чергою, підприємці скаржаться, що, наприклад, у готельній галузі деякі українки працюють погано, не намагаються та влаштовуються на роботу лише для офіційного статусу. Тривожить чехів і ситуація в освіті, оскільки не вдається інтегрувати українських учнів до дитячих колективів початкових шкіл, а до середньої школи ходить лише половина підлітків, які приїхали з України до Чехії.

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Нещодавно з'явилися новини про конфлікти між місцевими циганами та українцями, і навіть про зґвалтування молодої дівчини, в якому нібито звинувачується громадянин України. Градус недовіри чехів до біженців з України, за таких умов, стає все вищим.

Нагадаємо, лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину. Про це свідчить опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках дослідження ситуації серед переміщених осіб.

Зазначається, майже три чверті респондентів прожили далеко від дому понад дев'ять місяців. Кількість тих, хто колись хоче повернутися додому неухильно падає: у другому кварталі таких було 66%, тоді як минулої осені цей показник становив 75%. Тільки 10% українців хотіли б якнайшвидше повернутися на колишнє місце проживання, а 75% осіб, які отримали в Чехії тимчасовий захист, наразі не мають наміру кудись переїжджати.

У той же час, серед тих, хто хотів би виїхати з Чехії до третьої країни, більшість назвали Німеччину. За нею слідують Канада, Польща та Іспанія. Основними причинами переїзду є можливість працевлаштування, наявність у цій країні друзів та родичів. Деякі вказали як причину від'їзду припинення державної підтримки у наданні житла.