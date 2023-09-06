Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна

Більшість літніх громадян РФ вирішили залишитися в Латвії, але для цього їм потрібно вивчити мову і здати іспит

Громадяни Росії похилого віку хочуть отримати новий постійний дозвіл на проживання в Латвії, адже вважають за краще залишитися в країні, а не їхати назад на батьківщину. Про це заявила глава Департаменту у справах громадянства і міграції (PMLP) Майра Розе розповіла у програмі «Ранкова панорама», пише Delfi.

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Розе повідомила, що 92% громадян Росії віком від 75 років, які проживають у Латвії, подали заяви на отримання нової постійної посвідки на проживання. Дані PMLP показують: на початок минулого тижня 13 тис. із приблизно 25 тис. громадян Росії, які проживають у Латвії, на яких поширювалися вимоги нового закону, подали заяви на отримання постійної посвідки на проживання.

За даними управління, приблизно 6 тис. громадян склали іспит з мови, ще 800 - не склали, але повторно записалися на перевірку. Відповідаючи на запитання, що відомо про громадян РФ, які взагалі не з'явилися, не подають документи та складають іспити, Розе припустила, що це можуть бути, наприклад, люди, які вирішили залишити Латвію. Однак PMLP не має інформації про кількість таких осіб.

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Розе прогнозує, що остаточно все стане зрозуміло через 90 днів після того, як PMLP розішле повідомлення тим особам, які нічого не зробили для того, щоб знову отримати дозвіл на проживання. Це буде останнім попередженням для росіян, які запланували залишитись за межами батьківщини.



Що ж буде з тими громадянами РФ, хто не нададуть відповідь протягом цих 90 днів, зокрема з тими, хто не залишить країну, то Розе пояснила: держава не намагатиметься спеціально їх розшукати, переконатись, що їх немає в країні.

За відсутності статусу, що дає право на проживання в Латвії таким громадянам доведеться з'явитися в PMLP, отримати припис і негайно поїхати з країни.

Глава Комісії Сейму (парламенту Латвії – «Главком») з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції Раймондс Бергманіс також визнав, що поки немає чіткої картини щодо дій громадян РФ.

Багато з них віддали перевагу іншому варіанту дій, ніж домагатися отримання постійної посвідки на проживання – хтось виїхав, хтось вирішив оформити тимчасовий дозвіл на проживання і так далі.

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За словами Бергманіса, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції вже цього тижня розпочне роботу над поправками до Імміграційного закону, поданими Міністерством внутрішніх справ.

Зазначимо, що за рішенням уряду та Міністерства внутрішніх справ минулого тижня було внесено до Сейму поправки до Закону про імміграцію. Вони передбачають продовження на два роки терміну, протягом якого громадяни Росії, які проживають у Латвії, можуть скласти іспит з державної мови, необхідний для набуття статусу мешканця Латвії. При цьому в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що якщо росіяни нічого не зроблять, їм все одно доведеться залишити країну.

Нагадаємо, Міністерство оборони Латвії пропонує зміцнити східний кордон за допомогою протитанкових мін, танкових зубів, залізобетонних конструкцій та інших перешкод. Про це повідомила міністр оборони Інара Мурнієце, представивши оновлену концепцію державної оборони.

У свою чергу, Національні збройні сили у співпраці з Державною прикордонною охороною та органами державної безпеки повинні розробити та відпрацювати плани та механізми співпраці для сценаріїв гібридних та конвенційних загроз.