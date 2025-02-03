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Українці накопичили 414 млн грн нацкешбеку за січень: коли будуть виплати

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українці накопичили 414 млн грн нацкешбеку за січень: коли будуть виплати
Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва
фото: bank.gov.ua

Загальна сума накопиченого кешбеку за грудень та січень становить 850 млн грн

За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн «Національного кешбеку». Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Про це повідомляє Мінекономіки.

«За п’ять місяців від запуску програма «Національний кешбек» набрала обертів – кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку, з них 850 млн – за грудень і січень. Зростаючий інтерес громадян до програми свідчить про її вплив на споживацьку поведінку – робити вибір на користь українських товарів», – зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, поданих їхніми виробниками для участі в програмі, і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Основна вимога до виробника – виробничі потужності мають бути на території України, до товару – наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць – 3 тис. гривень.

Нагадаємо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек». Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

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Теги: Мінекономіки економіка Україна українці гроші соцвиплати

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