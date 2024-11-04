Українці в жовтні отримали утричі більше виплат нацкешбеку, ніж у вересні

Раніше понад 640 тис. українців за покупки у вересні отримали загалом 37,2 млн грн

Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада

За жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше «Національного кешбеку», ніж місяцем раніше. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам у жовтні, становить 125 млн грн. Про це повідомила очільниця міністерства економіки Юлія Свириденко.

Майже вдвічі зросла і кількість споживачів – учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток «Національного кешбеку».

«Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат «Національний кешбек». Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в «Дії». Це зробили 1,9 млн громадян», – розповіла вона Свириденко.

Нагадаємо, Україна здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», яка передбачає кешбек за придбання українських товарів. Загалом 646 378 громадян за покупки у вересні отримали 37,2 млн грн. Варто зазначити, що дані кошти оподатковуватись не будуть.

Як відомо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек». Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії». Витратити свій кешбек можна на комунальні та медичні послуги, транспорт, задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації. Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

До слова, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.