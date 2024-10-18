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Мінекономіки повідомило, коли українці отримають перші виплати «Національного кешбеку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки повідомило, коли українці отримають перші виплати «Національного кешбеку»
Українці зможуть витратити кешбек на комунальні та медичні послуги, транспорт або ж задонатити на ЗСУ
фото з відкритих джерел

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень

Українці отримають перші виплати «Національного кешбеку» з 22 по 31 жовтня. 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося понад 646 тис. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії». Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в «Дії» свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Витратити свій кешбек можна на комунальні та медичні послуги, транспорт, задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації. Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

Нагадаємо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Як повідомлялося, у «Дії» 2 вересня почали тестувати послугу «Національного кешбеку». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця.

До слова, понад 1000 компаній та 167 ФОПів доєднались до програми «Національний кешбек» станом на 13 вересня 2024 року. Три компанії з цього переліку мали власників із Росії на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин РФ.

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Теги: гроші Мінекономіки українці

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