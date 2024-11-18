Стало відомо, на що українці витратили перший кешбек від держави

Кешбек витратила п'ята частина українців, які його отримали наприкінці жовтня

Наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави. Частина громадян його вже витратила. Найчастіше українці переказували ці гроші на мобільний рахунок. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначає пресслужба відомства, кешбек витратила п'ята частина українців, які його отримали наприкінці жовтня.

«Приблизно половина користувачів поповнили мобільний, 35% оплатили комунальні, решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування. Здійснили оплати карткою Національний кешбек приблизно 120 тис. українців. Ще понад 500 тис. поки тримають кошти на рахунках», – сказано в повідомленні.

Обсяг виплаченого кешбеку за вересень становив 37,2 млн грн. В середньому за вересень це було 57,5 ​​грн на одну людину. А за жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів – близько 125 млн грн. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада.

Нагадаємо, Україна здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», яка передбачає кешбек за придбання українських товарів. Загалом 646 378 громадян за покупки у вересні отримали 37,2 млн грн. Натомість за жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше «Національного кешбеку», ніж місяцем раніше. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам у жовтні, становить 125 млн грн.

Як відомо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек». Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії». Витратити свій кешбек можна на комунальні та медичні послуги, транспорт, задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації. Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

До слова, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.