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«Зимова єПідтримка» та нацкешбек. Стало відомо, на що українці витратили більшу частину виплат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Зимова єПідтримка» та нацкешбек. Стало відомо, на що українці витратили більшу частину виплат
56% від загальної суми витрат пішли на оплату комунальних послуг
фото з відкритих джерел

Загалом українці витратили 6,7 млрд грн

Українці витратили 3,8 млрд грн отриманих виплат національного кешбеку та «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг. Це становить 56% загальної суми отриманих коштів за цими програмами з 25 жовтня 2024 року до 1 лютого 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Інші найпопулярніші категорії витрат українців:

  • телекомунікації, зокрема мобільний зв'язок – 1,4 млрд грн;
  • заклади харчування – 386 млн грн;
  • ліки – 189 млн грн;
  • комп'ютерні мережі та інформаційні послуги – 187 млн грн;
  • благодійність – 177 млн грн;
  • книги та інша друкована продукція – 147 млн грн;
  • залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт – 90 млн грн;
  • кінотеатри – 47 млн грн;
  • поштові послуги – 42 млн грн;
  • кабельне, супутникове та інше платне телебачення та радіопослуги – 29 млн грн.

Загалом українці витратили 6,7 млрд грн з отриманих 9,6 млрд грн за програмами «Зимова єПідтримка» та національний кешбек.

Нагадаємо, за перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн національного кешбеку. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, Кабмін перерозподілив видатки держбюджету, зменшивши обсяги фінансування деяких програм Мінекономіки та збільшивши видатки на програму «Національний кешбек». 

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Теги: українці соцвиплати гроші комуналка

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