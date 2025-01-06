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Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року
Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року
фото з відкритих джерел

У грудні українці накопичили на 180 млн грн більше коштів, ніж за листопад

За грудень українці накопичили 436 млн грн. Це на 50 млн гривень більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначає відомство, у грудні українці накопичили на 180 млн грн більше коштів, ніж за листопад.

Варто зазначити, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу. Кошти, отримані за програмою «Національний кешбек», – не оподатковуються.

Нині програмою активно користуються 4,5 млн громадян, серед яких:

  • молоді люди віком до 45 років – 57,4%;
  • люди середнього віку (від 45 до 60 років) – 22,4%;
  • люди старшого віку (60+) – 20,2%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави. Частина громадян його вже витратила. Найчастіше українці переказували ці гроші на мобільний рахунок.

Як зазначає пресслужба відомства, кешбек витратила п'ята частина українців, які його отримали наприкінці жовтня.

«Приблизно половина користувачів поповнили мобільний, 35% оплатили комунальні, решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування. Здійснили оплати карткою Національний кешбек приблизно 120 тис. українців. Ще понад 500 тис. поки тримають кошти на рахунках», – сказано в повідомленні.

Так, за жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше «Національного кешбеку», ніж місяцем раніше. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам у жовтні, становить 125 млн грн.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала

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Теги: гроші Мінекономіки українці

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