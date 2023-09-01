НАЗК дасть українцям можливість заробити на корупціонерах  

Портал стане єдиним місцем входу для всіх бажаючих боротися з корупціонерами

Українці зможуть отримати солідні виплати, але не більше 14 млн грн

З 6 вересня в Україні стартує повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у рамках пресконференції.

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Глава НАЗК наголосив: «Я підписав наказ про запуск із 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне чи неанонімне повідомлення про корупцію у тій чи іншій організації. Десять органів державної влади вже підключено до нього».

Він також додав, що кількість державних органів, які матимуть доступ до порталу, згодом зростатиме.

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Новіков розповів, що портал стане єдиним місцем входу для всіх бажаючих боротися з корупціонерами.

На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення, а податків до бюджету РФ було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.). Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, податків сплачено на понад $93 млн.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону. За словами очільника НАЗК, зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього. Також проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою.