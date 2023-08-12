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НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
В Україні зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього
фото з відкритих джерел

Бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою задля забезпечення прозорості

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону «Суспільне Спротив».

«Упродовж години цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно», – наголосив він.

За словами очільника НАЗК, зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього. Також проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою. Таким чином, буде забезпечено прозору діяльність як ТЦК, так і пунктів перетину кордонів.

«Усього у військкоматах приблизно шість тисяч працівників. Наявні 33 підозри – це свідчення, що більшість співробітників військкоматів доброчесні. Щоб і керівники військкоматів були доброчесними, потрібно відновити декларування і функції НАЗК з перевірки декларацій», – підкреслив Новіков.

Посадовець сподівається, що Верховна Рада найближчим часом відновить декларування і всі, кого призначатимуть на посади в центрах комплектування, пройдуть спеціальні перевірки.

Нагадаємо, що НАЗК планує завершити перевірки військкомів до кінця цього кварталу. 

Як відомо, в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

До слова, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. 

Також повідомлялося, що військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. 

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Теги: кордон НАЗК корупція

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