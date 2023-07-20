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НБУ передає «Сенс Банк» у власність держави. Як доля коштів вкладників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ передає «Сенс Банк» у власність держави. Як доля коштів вкладників
Відділення банків будуть працювати у робочі дні у звичайному режимі, у вихідні дні – без клієнтів
фото з відкритих джерел

У період дії тимчасової адміністрації обмежень на користування коштами для фізичних осіб не буде

Сьогодні, 20 липня, Національний банк України повідомив, що ухвалив рішення, яке дозволить передати «Сенс Банк» у власність держави. Однак фізичні особи й надалі зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках. Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут на прес-брифінг Національного банку України.

За словами Рекрут, в період дії тимчасової адміністрації обмежень на користування коштами для фізичних осіб не буде.

«Важлива інформація. Як працюватиме банк в ці дні. Обмеження на кошти фізичних осіб не буде», – повідомила розпорядник Фонду гарантування.

За її даними, всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках, в межах встановлених банком чи Нацбанком лімітів. Також не буде обмежень щодо:

  • зняття готівки в банкоматах, звичайно в межах лімітів, встановлених банком та Нацбанком;
  • використання овердрафтів, знову ж таки в межах лімітів.

«Що стосується юридичних осіб. Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть працювати завтра з другої половини дня», – наголосила Рекрут.

Як зазначається, юрособи зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра, 21 липня, з другої половини дня. «Важлива інформація, що в ці декілька днів не будуть діяти всі договори щодо кредитування. Вони не будуть діяти у період дії тимчасової адміністрації», - наголосила директор.

Крім того, за наявною інформацією стало відомо, що відділення банків будуть працювати у робочі дні у звичайному режимі, у вихідні дні – без клієнтів.

«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк». Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів «Сенс Банку» небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.

А вже у травні Верховна Рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку «Сенс Банк».

Теги: вихідні Верховна Рада Національний банк Нацбанк

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