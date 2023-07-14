В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн

Введення нової банкноти в обіг відбудеться 20 липня

В Україні вводять в обіг нову банкноту в 1 000 грн зразка 2019 року. На ній стоятиме підпис нинішнього керівника Нацбанку, що й відрізнятиме цю купюру від решти. Про це повідомляє Національний банк України.

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Введення нової банкноти в обіг відбудеться 20 липня.

«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску», – йдеться в повідомленні.

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«Відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку», – нагадали в НБУ.

Як пояснили у регуляторі, нова купюра перебуватиме в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску. А також є обов'язковою для прийому всіма фізичними та юридичними особами «без будь-яких обмежень на всій території України».

Нагадаємо, що учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти. Усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом.