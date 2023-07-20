НБУ виводить із ринку «Сенс Банк», який пов'язують із Фрідманом

21 липня в банку буде введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку «Сенс Банк». Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

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«Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ «Сенс Банк» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі», – йдеться у повідомленні.

На підставі рішення НБУ з п’ятниці, 21 липня 2023 року, в банку буде введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Це означає, що банком буде тимчасово опікуватися спеціально призначена команда, яка здійснить контроль і управління фінустановою.

У п’ятницю Кабінет міністрів України має ухвалити рішення про націоналізацію «Сенс Банку».

Це означатиме, що держава стає власником «Сенс Банку», і банк стає державним.

Власники істотної частки «Сенс Банку», які знаходяться під міжнародними санкціями, віднині позбавлені права розпоряджатися своїми активами та відчужувати їх у будь який спосіб.

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У НБУ нагадали, що власниками прямої істотної участі в банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

«Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в «Сенс Банку» Фрідмана та Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти