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Україна розірвала угоди з Білоруссю про захист державних секретів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розірвала угоди з Білоруссю про захист державних секретів
Угода між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів укладена 19 лютого 2004 року
фото з відкритих джерел

Україна припиняє угоду з Росією та Білоруссю про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Ви не повірите, але в нас досі був договір з Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Але тільки що Рада припинила дію цієї угоди. (№0197)», – написав Гончаренко.

Відповідне рішення має забезпечити захист національних інтересів України, а також сприятиме збереженню суверенітету та територіальної цілісності України, через початок повномасштабної війни Росії за підтримки Республіки Білорусь.

Також Гончаренко повідомив, що іншим рішенням розірвано ще одну угоду з Росією і Білоруссю. «Зупиняється дія угоди України з Росією та Білоруссю про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та протоколу про внесення змін і доповнень до угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року», – зазначив нардеп.

Угода між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів укладена 19 лютого 2004 року, а ратифікована Україною 19 жовтня 2005 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів припинив дію угоди з Росією щодо продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М («Сатана»), підписаної у Москві 2006 року. 

 

Теги: Білорусь Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко

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