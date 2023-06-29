«Європейська Солідарність» вимагає негайний розгляд закону про заборону Московської церкви

У фракції наголосили, що Московська церква несе загрозу нацбезпеці України

Фракція «Європейська Солідарність» з трибуни Верховної Ради закликала монобільшість негайно поставити в порядок денний законопроєкти про заборону Московської церкви, яка несе загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у повідомленні, такі законопроєкти давно зареєстровані в парламенті і штучно блокуються більшістю.

«Припиняти цю ганьбу покликаний розроблений нами Законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад. Ба більше, понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні», – зазначив народний депутат Микола Княжицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 9 червня, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.