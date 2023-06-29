«Європейська Солідарність» вимагає негайний розгляд закону про заборону Московської церкви
У фракції наголосили, що Московська церква несе загрозу нацбезпеці України
Фракція «Європейська Солідарність» з трибуни Верховної Ради закликала монобільшість негайно поставити в порядок денний законопроєкти про заборону Московської церкви, яка несе загрозу нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба .
Як зазначається у повідомленні, такі законопроєкти давно зареєстровані в парламенті і штучно блокуються більшістю.
«Припиняти цю ганьбу покликаний розроблений нами Законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад. Ба більше, понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні», – зазначив народний депутат Микола Княжицький.
Нагадаємо, 9 червня, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.
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