Депутата Держдуми прогнали з Міжпарламентської асамблеї православ’я: у росіян істерика

Сергій Гаврилов – досвідчений політик-комуніст, який працює у сфері релігії й боровся проти надання Україні томосу

Наприкінці травня уряд України звернувся до МАП й закликав рішуче засудити російську агресію та негайно виключити РФ з організації, а також достроково припинити повноваження чинного президента асамблеї – Гаврилова

Депутата Держдуми та члена російської комуністичної партії Сергія Гаврилова скинули з поста президента Міжпарламентської асамблеї православ’я (МАП) та не впустили в Афіни (Греція) через заборону вʼїзду в Єврозону. На його місце обрали депутата парламенту Польщі Євгена Чиквіна, що спричинило істерику в пропагандистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таке рішення – велика перемога України та справжнього православ’я. МАП була створена у 1993 році за ініціативою грецького парламенту. Провідна роль у ній, зокрема матеріальна, належала РПЦ та МЗС Росії, які продавали усе це Кремлю під виглядом «м’якої сили».

Наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила звернення до МАП та парламентів її держав-членів, у якому закликала рішуче засудити російську агресію проти України та негайно виключити Росію з організації, а також достроково припинити повноваження чинного президента МАП (Гаврилова) і представників держави-спонсора тероризму в керівних органах Асамблеї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український парламент також звернувся із проханням розпочати роботу з внесення змін до регламенту МАП з метою його приведення у відповідність до сучасних реалій розвитку світового православ’я.

У РПЦ істерично відреагували й заявили, що «православні брати-греки» в критичний момент зрадили Москву і перебігли до Києва.

Сергій Гаврилов – це досвідчений політик-комуніст, який працює у сфері релігії й боровся проти надання Україні томосу. Був президентом Міжпарламентської асамблеї православ’я (МАП) з 2018 року.

До слова, декілька років тому в Тбілісі відбувалися мітинги – учасники увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ. Причиною протесту опозиції й значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії та Південної Осетії.