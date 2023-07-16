День бухгалтера: привітання та листівки

Українці відзначають свято двічі на рік

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. Цього дня заведено вітати всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств. Дата свята встановлена тому, що саме в 16 липня у 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

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Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами. Бухгалтерську справу шанують по всьому світу: це настільки престижна професія, що має й своє міжнародне свято – 10 листопада. Тож українці відзначають День бухгалтера двічі на рік.

«Главком» зібрав найкращі привітання та листівки до свята:

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Спасибі за ваш професіоналізм, за найточніші розрахунки та просто гідну роботу. Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера! Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, домагайтеся всього задуманого! Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в сім’ї!

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Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувать любов, повагу,

Не втрачати рівновагу.

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Бухгалтер, милий мій бухгалтер, вітаю тебе з твоїм професійним святом і хочу побажати, щоб дебет завжди сходився з кредитом, а сальдо завжди невимовно радувало, щоб в житті ти ніколи не бачив мінусів, а одні лише плюси й тобі ніколи не довелося ділити і віднімати, а тільки примножувати та плюсувати. Бажаю успіхів на роботі, міцного здоров’я, взаємної любові!

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Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс, щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

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Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові....

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Ті, хто володіють математикою — володіють світом! Дякуємо вам за вашу плідну роботу та якісні фінансові розрахунки! З Днем бухгалтера!

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З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в Ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

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Володарі фінансів, володарі дебетів та кредитів, вітаємо вас із вашим професійним святом! Нехай у вас все сходиться, хай завжди все ладиться, хай буде менше звітів, і на радість нехай буде робота. Бажаємо хороших доходів, у душі чудової погоди!

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З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.



Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.



Сил вам, міцності, здоров'я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране призвання.

***

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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю, щоб усі цифри не заполонили твоє життя на 100%, щоб був час для пригод, яскравих днів, теплих зустрічей та найрідніших людей. Нехай робота приносить задоволення та багато грошей!