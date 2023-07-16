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День бухгалтера: привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День бухгалтера: привітання та листівки
Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами
фото з відкритих джерел

Українці відзначають свято двічі на рік

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. Цього дня заведено вітати всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств. Дата свята встановлена тому, що саме в 16 липня у 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами. Бухгалтерську справу шанують по всьому світу: це настільки престижна професія, що має й своє міжнародне свято – 10 листопада. Тож українці відзначають День бухгалтера двічі на рік.

«Главком» зібрав найкращі привітання та листівки до свята:

Спасибі за ваш професіоналізм, за найточніші розрахунки та просто гідну роботу. Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера! Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, домагайтеся всього задуманого! Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в сім’ї!

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 1

***

Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувать любов, повагу,
Не втрачати рівновагу.

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 2

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Бухгалтер, милий мій бухгалтер, вітаю тебе з твоїм професійним святом і хочу побажати, щоб дебет завжди сходився з кредитом, а сальдо завжди невимовно радувало, щоб в житті ти ніколи не бачив мінусів, а одні лише плюси й тобі ніколи не довелося ділити і віднімати, а тільки примножувати та плюсувати. Бажаю успіхів на роботі, міцного здоров’я, взаємної любові!

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 3

***

Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс, щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові....

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 4

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Ті, хто володіють математикою — володіють світом! Дякуємо вам за вашу плідну роботу та якісні фінансові розрахунки! З Днем бухгалтера!

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День бухгалтера: привітання та листівки фото 5

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З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в Ваше свято
Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 6

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Володарі фінансів, володарі дебетів та кредитів, вітаємо вас із вашим професійним святом! Нехай у вас все сходиться, хай завжди все ладиться, хай буде менше звітів, і на радість нехай буде робота. Бажаємо хороших доходів, у душі чудової погоди!

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 7

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З днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.


Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.


Сил вам, міцності, здоров'я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране призвання.

***

День бухгалтера: привітання та листівки фото 8

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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю, щоб усі цифри не заполонили твоє життя на 100%, щоб був час для пригод, яскравих днів, теплих зустрічей та найрідніших людей. Нехай робота приносить задоволення та багато грошей!

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Теги: вихідні свята свято

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