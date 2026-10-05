Одинокі батьки можуть платити менше податків: як отримати пільгу

Щоб отримати пільгу, батькам потрібно подати роботодавцю заяву та необхідні документи

Одинокі матері та батьки можуть скористатися підвищеною податковою соціальною пільгою на кожну дитину віком до 18 років

Державна податкова служба нагадала про право одиноких батьків на податкову соціальну пільгу. У 2026 році вона становить 2496 грн на кожну дитину за умови дотримання встановлених вимог. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Скільки можна не оподатковувати

Звичайний розмір податкової соціальної пільги у 2026 році становить 1664 грн. Для одинокої матері або батька, вдови чи вдівця, а також опікуна чи піклувальника застосовується пільга у розмірі 150% від базової – тобто 2496 грн на кожну дитину віком до 18 років.

Це означає, що відповідна сума зменшує розмір доходу, з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб.

При цьому пільга застосовується до зарплати, отриманої від одного роботодавця, якщо дохід відповідає встановленому законодавством граничному розміру.

Який має бути дохід

У 2026 році загальний граничний розмір зарплати для застосування стандартної податкової соціальної пільги становить 4660 грн на місяць. Для одиноких батьків цей ліміт збільшується залежно від кількості дітей – його визначають шляхом множення 4660 грн на відповідну кількість дітей.

Наприклад, для платника податку, який має двох дітей, граничний дохід для застосування пільги становитиме 9320 грн на місяць.

Як отримати пільгу

Щоб скористатися підвищеною податковою соціальною пільгою, платник має подати роботодавцю заяву про її застосування та документи, які підтверджують право на пільгу.

Якщо людина має право на пільгу одночасно за кількома підставами, застосовується одна – та, яка передбачає найбільший розмір.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року уряд пропонує підвищити мінімальну зарплату в Україні з 8647 до 9546 грн. Водночас прожитковий мінімум для працездатних осіб може зрости з 3328 до 3691 грн. Відповідні показники передбачені проєктом держбюджету на 2027 рік, але остаточні суми ще можуть змінитися під час розгляду документа Верховною Радою.