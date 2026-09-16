Стало відомо, як зміниться прожитковий мінімум в Україні у 2027 році

Нові соціальні показники передбачені у проєкті державного бюджету на 2027 рік

Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2027 року пропонується підвищити до 3 559 грн на одну особу на місяць. Відповідні показники передбачені проєктом Державного бюджету України на 2027 рік, який 15 вересня уряд подав до Верховної Ради. Про це передає «Главком».

Який прожитковий мінімум діє зараз

У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 3 209 грн. Для окремих категорій населення встановлені такі розміри:

для працездатних осіб – 3 328 грн;

для дітей віком до 6 років – 2 817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 грн;

для осіб, які втратили працездатність, – 2 595 грн.

Яким буде прожитковий мінімум у 2027 році

Для різних соціальних і демографічних груп у проєкті держбюджету передбачені такі розміри прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб – 3 691 грн;

для дітей віком до 6 років – 3 124 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 895 грн;

для осіб, які втратили працездатність, – 2 878 грн.

Загальний прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 грн на місяць.

Порівняно з нинішнім показником сума може збільшитися на 350 грн, або приблизно на 10,9%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що уряд подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Документ передбачає підвищення мінімальної зарплати з нинішніх 8 647 грн до 9 546 грн на місяць. У погодинному розмірі її пропонується встановити на рівні 57,50 грн. Водночас ці показники ще можуть змінитися під час розгляду законопроєкту парламентом.