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Павук у котлеті: гімназія на Прикарпатті розпочала перевірку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Павук у котлеті: гімназія на Прикарпатті розпочала перевірку
Кухарка гімназії припустила, що павука могли принести до їдальні самі учні
фото: Galka.if.ua

Директорка гімназії: раніше претензій до їжі не було ні від батьків, ні від дітей

У Березівській гімназії на Тисменеччині (Івано-Франківська область) 15 вересня під час обіду учениця виявила павука біля котлети. Їдальня одразу припинила видавати цю страву, а адміністрація закладу розпочала службову перевірку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Галку»

Як усе сталося

За словами директорки, «сьогодні під час обіду дитина помітила біля котлети павучка» – вона взяла комаху на виделку, а однокласники сфотографували знахідку. Працівники їдальні відразу зупинили видачу цих котлет.

Керівниця наголосила, що на харчування досі не нарікали ні батьки, ні діти, і назвала ситуацію неприємною та тривожною для колективу. Водночас кухарка припустила, що комаху до їдальні могли принести самі учні – директорка цю версію поки не підтверджує.

Павук у котлеті: гімназія на Прикарпатті розпочала перевірку фото 1

За словами дитини, яка помітила павука, він був під котлетою або поруч із нею. Остаточні висновки в гімназії обіцяють оприлюднити після завершення розслідування.

Павук у котлеті: гімназія на Прикарпатті розпочала перевірку фото 2
фото: Galka.if.ua

Як відреагувала адміністрація

Про інцидент директорці повідомили під час наради; повернувшись до гімназії, вона одразу долучилася до з'ясування обставин, яке вже розпочала завучка. У гімназії видали наказ про службову перевірку та склали акт – комісія встановлює, на якому етапі павук міг потрапити до їжі.

У рамках розслідування вивчають:

  • процес приготування котлет;
  • умови зберігання продуктів;
  • видачу готових страв учням.

Готують страви в їдальні кухарка та її помічниця – підприємиця, з якою гімназія уклала договір на харчування дітей.

Нагадаємо, це вже не перша скарга на шкільне харчування на Прикарпатті – раніше «Главком» писав, що батьки розкритикували якість страв в одному з ліцеїв регіону.

З 1 вересня 2026 року безоплатне гаряче харчування поширили на всіх учнів 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. «Главком» писав, що після розширення програми громади зіткнулися з питаннями організації харчування та навантаженням на шкільні їдальні.

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Теги: школа наказ розслідування батьки харчування школярі дитина

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