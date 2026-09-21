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Батьки оцінили шкільне харчування: Міносвіти оприлюднило перші результати

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Батьки оцінили шкільне харчування: Міносвіти оприлюднило перші результати
Різноманітність меню та смак страв – серед основних побажань батьків
фото з відкритих джерел

Майже 37% батьків хочуть більш різноманітного меню у школах

 

Більшість опитаних батьків позитивно оцінюють організацію шкільного харчування, однак серед основних побажань – більш різноманітне меню та кращий смак страв. Також батьки вказують на потребу чіткіше організовувати харчування дітей під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки.

За першими результатами опитування 80,8% батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% – іноді.

96% опитаних зазначили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування.

Понад 80% батьків позитивно оцінили всі сім аспектів шкільного харчування, які досліджували в анкеті. Йдеться про умови в їдальні, організацію прийому їжі, розмір порцій, різноманітність меню, якість, смак і температуру страв.

Найвищу позитивну оцінку отримали умови в їдальнях – 90,7%. Організацію прийому їжі позитивно оцінили 87,7% батьків, розмір порцій – 87,4%, різноманітність меню – 85,8%, якість страв – 85,7%. Смак страв позитивно оцінили 83,6%, температуру – 80,1%.

Водночас частина батьків вказала на те, що в організації харчування варто змінити. 37% хотіли б більш різноманітного меню, а 36,5% – покращення смаку страв. Ще 22,4% назвали серед напрямів для покращення якість страв, 19,8% – їхню температуру. Майже третина учасників опитування зазначила, що нічого змінювати не потрібно.

Окремо в опитуванні досліджували організацію харчування під час повітряних тривог. Серед батьків, чиї діти потрапляли в ситуацію, коли час прийому їжі припадав на перебування в укритті, 53,2% повідомили, що харчування забезпечується. Ще 13,5% зазначили, що воно забезпечується частково або не завжди. Водночас 21,1% батьків не знають, як у такій ситуації організовано харчування їхньої дитини.

Опитування проводить Державна служба якості освіти за дорученням прем'єр-міністра. Наразі проаналізовано 2162 анкети батьків дітей, які навчаються очно.

У МОН зазначили, що результати опитування використовуватимуть для виявлення проблемних питань та подальшого вдосконалення шкільного харчування. До роботи залучені регіони та Держпродспоживслужба.

«Реформа продовжується, і такі опитування потрібні саме для того, щоб бачити ситуацію очима родини та дитини й оперативно реагувати там, де система потребує покращення. Йдеться і про якість та смак страв, і про роботу їдалень, і про харчування під час тривог, і про комунікацію з батьками», – зазначили у МОН.

Опитування триватиме до 16 жовтня. Участь у ньому добровільна, тому наведені проміжні результати відображають думку батьків, які долучилися до опитування, і не є репрезентативними для всієї системи шкільного харчування.

Раніше «Главком» писав, що після розширення з 1 вересня безоплатного харчування на всіх учнів 1–11 класів громади зіткнулися з низкою проблем. Серед них – потреба збільшувати потужність шкільних їдалень, залучати додаткове фінансування, організовувати харчування під час повітряних тривог та адаптувати роботу закладів освіти до нових умов. 

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Теги: реформа батьки харчування Держпродспоживслужба

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