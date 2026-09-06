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У Львові батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Львові батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви
Вулиця Стрийська, яку перебігала родина
фото: скріншот із відео

Свій учинок дорослі пояснили звичайним поспіхом

У Львові у суботу ввечері на вулиці Стрийській патрульні поліцейські зафіксували грубе порушення правил дорожнього руху з боку пішоходів. Батьки з дітьми перебігали через шість смуг руху, щоб встигнути на службу до церкви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

«Батьки тягнули за руку своїх дітей, показуючи поганий приклад, мотивуючи поспіхом», – ідеться у повідомленні.

Патрульні зупинили порушників та винесли постанови за порушення ПДР як на батька, так і на матір.

Поліція вкотре закликає дорослих бути свідомими та пам’ятати, що безпека дітей на дорозі залежить від прикладу, який подають самі батьки.

Нагадаємо, «Фантомні патрулі» повернулися на дороги України та вже в перший день роботи зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху. 

Посилення контролю на дорогах відбувається в межах виконання доручення президента Володимира Зеленського щодо розробки заходів із підвищення відповідальності за порушення ПДР.

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Теги: дороги батьки безпека Львів

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