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Стало відомо, які податки ФОП мають сплатити у жовтні

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Стало відомо, які податки ФОП мають сплатити у жовтні
У жовтні ФОП мають сплатити щомісячні податки та ЄСВ за третій квартал
фото: glavcom.ua

Підприємці першої та другої груп сплачують єдиний податок і військовий збір, а всі платники єдиного податку мають врахувати ЄСВ за третій квартал

ФОП у жовтні мають врахувати кілька обов’язкових платежів. Для підприємців першої та другої груп йдеться про єдиний податок і військовий збір за жовтень, а для всіх платників єдиного податку – про ЄСВ за третій квартал. Суми податків для ФОП у жовтні залежать від групи підприємця. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Державної податкової служби.

Скільки платять ФОП першої групи

У 2026 році максимальна ставка єдиного податку для ФОП першої групи становить 332,80 грн на місяць. Військовий збір – 864,70 грн на місяць, а мінімальний ЄСВ – 1 902,34 грн на місяць. 

За максимальної ставки єдиного податку три платежі разом становлять 3 099,84 грн на місяць.

Водночас конкретну ставку єдиного податку для першої групи встановлює місцева рада, тому вона може бути нижчою за максимальну.

Єдиний податок і військовий збір ФОП першої групи сплачують авансовим внеском не пізніше 20 числа поточного місяця.

Скільки сплачують ФОП другої групи

Для другої групи максимальна ставка єдиного податку у 2026 році становить 1 729,40 грн на місяць. Військовий збір – 864,70 грн, мінімальний ЄСВ – 1 902,34 грн на місяць. 

Якщо підприємець сплачує єдиний податок за максимальною ставкою, три платежі становлять 4 496,44 грн на місяць.

Водночас 1 729,40 грн – це максимальна ставка єдиного податку. Конкретний розмір для другої групи визначає місцева рада.

Єдиний податок і військовий збір за жовтень потрібно сплатити не пізніше 20 жовтня.

Що сплачують ФОП третьої групи

Для третьої групи фіксованої щомісячної ставки єдиного податку немає. ФОП сплачують 5% доходу, якщо не є платниками ПДВ, або 3% доходу – у разі сплати ПДВ. Військовий збір становить 1% доходу. Мінімальний ЄСВ – 1 902,34 грн на місяць. 

Тому сума єдиного податку та військового збору для третьої групи залежить від отриманого доходу.

У жовтні ФОП третьої групи мають сплатити ЄСВ за третій квартал – за умови відсутності підстав для звільнення від його сплати. Мінімальна сума за три місяці становить 5 707,02 грн.

Єдиний податок та військовий збір за третій квартал третя група сплачуватиме вже після подання квартальної декларації. Декларацію потрібно подати протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, а визначене податкове зобов’язання сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. 

Коли сплачувати ЄСВ

ФОП – платники єдиного податку сплачують ЄСВ за себе за календарний квартал. Граничний строк – 19 число місяця, що настає за звітним кварталом. 

Тому ЄСВ за третій квартал 2026 року потрібно сплатити не пізніше 19 жовтня.

Мінімальний внесок за один місяць становить 1 902,34 грн, а за квартал – 5 707,02 грн.

Отже, у жовтні ФОП першої та другої груп мають врахувати щомісячні платежі з єдиного податку та військового збору, а також ЄСВ за третій квартал. Для третьої групи сума єдиного податку і військового збору залежатиме від доходу за квартал.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що з 1 січня 2027 року для ФОП можуть зрости окремі податкові платежі. Зміни пов’язані зі збільшенням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, закладеним у проєкті держбюджету-2027. Зокрема, максимальна ставка єдиного податку для ФОП першої групи може зрости до 369,10 грн на місяць, для другої групи – до 1909,20 грн, а мінімальний ЄСВ – до 2100,12 грн. Водночас ці розрахунки ще можуть змінитися, оскільки вони базуються на показниках законопроєкту про держбюджет-2027.

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Теги: Державна податкова служба податки ФОП

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