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Мінімальна зарплата зросте: яку суму заклали в бюджет-2027

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Мінімальна зарплата зросте: яку суму заклали в бюджет-2027
Мінімальну зарплату переглянуть у межах бюджетного процесу
фото: glavcom.ua

Новий показник передбачили у проєкті держбюджету на наступний рік

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2027 року може зрости до 9 546 грн. Такий розмір передбачений проєктом Державного бюджету України на 2027 рік, який уряд подав до Верховної Ради. Про це передає «Главком».

Наразі мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, а з 1 січня 2027 року її пропонується збільшити до 9 546 грн. Якщо запропоновані зміни ухвалять, вона зросте на 899 грн, або приблизно на 10,4%.

У погодинному розмірі мінімальну зарплату пропонується встановити на рівні 57,50 грн.

Водночас 9 546 грн – це поки запропонований показник. Проєкт держбюджету має пройти розгляд у Верховній Раді, під час якого до документа можуть внести зміни.

У проєкті держбюджету-2027 також пропонують підвищити прожитковий мінімум до 3 559 грн на одну особу на місяць.

Для працездатних осіб показник пропонується встановити на рівні 3 691 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 878 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ зареєстровано під №16000.
На грошове забезпечення ЗСУ у бюджеті заклали 1,02 трлн грн. Дотація Пенсійному фонду має становити 290 млрд грн, а на житлові субсидії та пільги планують спрямувати 42 млрд грн.

Також у проєкті бюджету передбачено 1,6 млрд грн на фінансування телемарафону. Водночас окремих видатків на проведення виборів у бюджеті Центральної виборчої комісії не закладено.

Підготовка проєкту бюджету відбувалася на основі Бюджетної декларації на 2027–2029 роки, яку Кабінет міністрів схвалив 17 червня. Серед основних завдань бюджетної політики уряд визначив фінансування оборони, соціальний захист вразливих категорій населення, підтримку роботи економіки та відбудову пошкодженої і зруйнованої інфраструктури.

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Теги: мінімальна заробітна плата Держбюджет Україна

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