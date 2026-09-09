Кабмін запропонував нові правила для посилок до €150

ПДВ хочуть стягувати з онлайн-покупок фактично з першого євро, однак приватні подарунки вартістю до €45 залишать без податку

Кабінет Міністрів повторно повернувся до зміни правил оподаткування міжнародних посилок. Уряд запропонував запровадити ПДВ для імпортованих товарів, придбаних через маркетплейси, незалежно від їхньої вартості, а для відправлень до €150 передбачити спеціальний механізм адміністрування податку. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

Йдеться про товари, які українці дистанційно купують через електронні інтерфейси та отримують у міжнародних поштових або експрес-відправленнях. Зараз посилки вартістю до €150 звільнені від ПДВ, однак урядова ініціатива передбачає скасування цієї пільги для комерційних покупок.

Для дистанційного продажу товарів через маркетплейси вартістю до €150 пропонується запровадити окремі правила нарахування та сплати ПДВ. Обов'язок адмініструвати податок покладатиметься на маркетплейси. Якщо платформа є нерезидентом України, вона повинна буде призначити посередника, відповідального за розрахунки з бюджетом.

ПДВ у розмірі 20% має включатися у вартість товару безпосередньо під час його придбання на маркетплейсі. Таким чином, покупцеві не доведеться окремо сплачувати податок під час отримання відправлення.

Водночас уряд запропонував залишити окрему пільгу для некомерційних посилок. Від ПДВ мають звільнятися товари вартістю до €45, якщо одна фізична особа безоплатно надсилає їх іншій фізичній особі, а саме відправлення призначене для особистого користування та не має комерційного характеру.

Також звільнення передбачене для товарів вартістю до €150 у несупроводжуваному багажі. Окремі пільги стосуватимуться товарів для потреб безпеки та оборони, енергетичного обладнання та продукції для Сил оборони.

Кабмін пояснює необхідність змін наближенням українського законодавства до правил Європейського Союзу та виконанням міжнародних зобов'язань України. Уряд очікує, що нова система забезпечить близько 10 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету наступного року. Ці кошти планують спрямовувати на потреби оборони.

Водночас нові правила не запрацюють одразу після можливого ухвалення законопроєктів. За останньою редакцією урядових пропозицій, зміни до Податкового та Митного кодексів мають набути чинності не раніше липня 2027 року.

Нагадаємо, Верховна Рада вже намагалася змінити правила оподаткування міжнародних посилок. 1 вересня депутати не підтримали законопроєкти №15460 та №15112-д, які передбачали скасування пільги для імпортних відправлень вартістю до €150.