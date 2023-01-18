Компенсація за знищене житло: хто отримає і як можна скористатися нею

У «Дії» українці вже зареєстрували майже 319 тис. повідомлень про зруйноване житло

Компенсацію в певних випадках можна буде отримати за житло, зруйноване після війни

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №7198, який передбачає компенсацію власникам знищеного житла. Незабаром парламент остаточно ухвалить цей проєкт закону.

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Хто зможе отримати компенсацію і коли подавати заяву

Компенсацію в певних випадках можна буде отримати за житло, зруйноване після війни. Під державні компенсації підпадатимуть деякі житлові будинки та квартири, пошкоджені або знищені після скасування воєнного стану. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Мова про об’єкти, зруйновані після війни, але внаслідок обставин, пов’язаних із бойовими діями – це, наприклад, замінування або розмінування. В такому разі заява про надання компенсації може бути подана протягом трьох років з дати припинення або скасування воєнного стану», – пояснила депутатка.

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Що стосується об’єктів, зруйнованих під час війни – заявки на компенсації можна подавати під час дії воєнного стану або протягом року після його скасування чи припинення.

Як можна буде використати компенсацію

Власник знищеного окупантами житла зможе обирати, як використати державну компенсацію: на придбання готового житла, або ж на будівництво (ремонт) нового приватного будинку на своїй території.

«Варіант з фінансуванням будівництва нового житла діятиме лише у випадку приватних будинків. Адже побудувати окрему квартиру неможливо – вона в будь-якому випадку буде знаходитися в багатоповерховому будинку. Тому власник знищеного житла зможе отримати на вибір або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири у будинку, або кошти на рахунок, які можна буде використати на відновлювальні роботи та придбання будівельних матеріалів на відновлення свого житла», – роз’яснила Шуляк.

Можливість вибору для людей передбачили тому, що, як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане.

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Громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

«Тобто якщо вартість квартири, зруйнованої на Чернігівщині, схожа з вартістю нового житла на Тернопільщині – людина може обрати цей регіон. Але ми бачимо, що більшість населення воліє жити в рідних містах, а тому логічно, що ми зосередимося на відбудові цих міст», – зауважила Шуляк.

Де Україна братиме кошти на компенсації

Шуляк підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарації від Росії.

«Ми не будемо чекати на репарації від Росії, щоб виплатити компенсації. Для цього Україна використовуватиме власні та залучені кошти. Вже сьогодні у фонді, який акумулює кошти для виплати компенсацій, є 13 млрд грн, конфіскованих у російського Сбербанку», – сказала Шуляк.

Скільки вже зареєстровано повідомлень про зруйноване житло

Через застосунок «Дія» українці зареєстрували 318 883 повідомлення про зруйноване житло, але їхня кількість постійно збільшується.

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«На жаль, через постійні російські обстріли люди й надалі втрачають житло. Загальна площа пошкодженого і зруйнованого житла, про яку відомо, на сьогодні складає 22 055 197 кв. м. І ми розуміємо, що ця цифра не остаточна», – констатувала Шуляк.

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