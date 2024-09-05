Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсійний форнд пояснив, як отримати пільги учасникам бойових дій

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пенсійний форнд пояснив, як отримати пільги учасникам бойових дій
У заяві заповнюються в тому числі дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими пільговик користується, назва та особовий рахунок організації, що надає послуги
фото з відкритих джерел

Для призначення пільг особа має бути на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою про надання пільг за встановленою формою

Попри продовження війни, розпочатої Росією, українці зобов'язані оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Проте певні категорії громадян мають право на пільги, зокрема учасники бойових дій. Про це пише Пенсійний фонд України.

Згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373, учасники бойових дій мають право на знижки на ряд житлово-комунальних послуг.

Пільги включають зменшення вартості:

  • Послуг з управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, теплової енергії;
  • гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення;
  • управління побутовими відходами;
  • плати за абонентське обслуговування.

Щоб отримати пільги, особа має бути зареєстрована в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, і подати заяву до Пенсійного фонду України. У заяві потрібно вказати дані про житлово-комунальні послуги, які використовуються, та реквізити організації, що їх надає.

Важливо відзначити, що Пенсійний фонд України надає пільги не тільки учасникам бойових дій, але й їхнім родинам. Зокрема, постійно обговорюється питання пільг для дружин та дітей учасників бойових дій від попередніх шлюбів. Водночас Пенсійний фонд України і Міністерство у справах ветеранів України реалізували експериментальний проєкт, який спрощує процес отримання пільг для ветеранів та їхніх родин.

Щоб отримати пільги, мешканці гуртожитків також можуть розраховувати на допомогу. Для цього необхідно надати інформацію про послуги та тарифи від управителя гуртожитку до територіального управління Пенсійного фонду України.

Цей процес включає перевірку наданої інформації та рішення про призначення пільг. Пільги можуть бути призначені на основі документів, що підтверджують витрати на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду.

Теги: Пенсійний фонд послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При розгортанні Курської операції неминуче постає питання витрат на підтримку життєдіяльності міст та селиш, де залишилось багато людей
Курська операція. Економічні втрати для Росії та України
20 серпня, 21:21
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
10 серпня, 02:35
Кількість зареєстрованих готельних компаній Криму та Севастополі, які окуповані росіянами, за останній два роки зменшилася майже на 6,5%
Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
10 серпня, 22:15
Функцію шерингу документів можна використовувати для призначення та перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат
У Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати ще два документи через «Дію»
13 серпня, 09:56
Федієнко є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу
Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
14 серпня, 20:12
Національна компанія «Енергоатом» неодноразово потрапляла в епіцентр корупційних скандалів
Покупці хочуть купляти... дорожче. Нардеп розповів про найдивніші закупівлі за державний кошт
21 серпня, 12:25
Війська наступального угруповування продовжують ведення боїв на Курщині
Просування ЗСУ на Курщині, новий скандал в «Охматдиті». Головне за 16 серпня
16 серпня, 21:00
Зараз розмір мінімальної пенсії залежить від багатьох факторів
Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
Вчора, 22:15
У застосунку Monobank стався збій
У застосунку Monobank стався збій
30 серпня, 17:16

Особисті фінанси

Пенсійний форнд пояснив, як отримати пільги учасникам бойових дій
Пенсійний форнд пояснив, як отримати пільги учасникам бойових дій
Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік
Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік
Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду
Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
30K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
24K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua