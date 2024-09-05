Пенсійний форнд пояснив, як отримати пільги учасникам бойових дій

У заяві заповнюються в тому числі дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими пільговик користується, назва та особовий рахунок організації, що надає послуги

Для призначення пільг особа має бути на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою про надання пільг за встановленою формою

Попри продовження війни, розпочатої Росією, українці зобов'язані оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Проте певні категорії громадян мають право на пільги, зокрема учасники бойових дій. Про це пише Пенсійний фонд України.

Згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373, учасники бойових дій мають право на знижки на ряд житлово-комунальних послуг.

Пільги включають зменшення вартості:

Послуг з управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, теплової енергії;

гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення;

управління побутовими відходами;

плати за абонентське обслуговування.

Щоб отримати пільги, особа має бути зареєстрована в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, і подати заяву до Пенсійного фонду України. У заяві потрібно вказати дані про житлово-комунальні послуги, які використовуються, та реквізити організації, що їх надає.

Важливо відзначити, що Пенсійний фонд України надає пільги не тільки учасникам бойових дій, але й їхнім родинам. Зокрема, постійно обговорюється питання пільг для дружин та дітей учасників бойових дій від попередніх шлюбів. Водночас Пенсійний фонд України і Міністерство у справах ветеранів України реалізували експериментальний проєкт, який спрощує процес отримання пільг для ветеранів та їхніх родин.

Щоб отримати пільги, мешканці гуртожитків також можуть розраховувати на допомогу. Для цього необхідно надати інформацію про послуги та тарифи від управителя гуртожитку до територіального управління Пенсійного фонду України.

Цей процес включає перевірку наданої інформації та рішення про призначення пільг. Пільги можуть бути призначені на основі документів, що підтверджують витрати на житлово-комунальні послуги.

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