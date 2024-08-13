У Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати ще два документи через «Дію»

Функцію шерингу документів можна використовувати для призначення та перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат

Раніше шеринг працював лише для ID-картки

У сервісних центрах Пенсійного фонду через «Дію» можна ділитися копіями карти платника податків і свідоцтвом про народження дитини. Раніше шеринг працював лише для ID-картки. Про це повідомляє «Дія».

Функцію можна використовувати для призначення та перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат; призначення соціальних послуг; виплати призначених коштів – зміни способу виплати, банківських реквізитів, переказу пенсійної виплати за новим місцем проживання.

Шеринг документів – це сервіс, що дозволяє надсилати електронні копії документів за допомогою «Дії» відразу до системи установи.

Крім того, серед інших послуг – поновлення виплати пенсії; виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб; оформлення й отримання пенсійного посвідчення; отримання довідок ОК-5, ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів; отримання виписок з електронного реєстру листків непрацездатності; отримання витягів із електронного реєстру листків непрацездатності; отримання інших документів; отримання витягів з електронного реєстру листків непрацездатності; інших документів; оформлення допомоги на поховання тощо.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України надає послуги не лише у своїх відділеннях, але й здійснює виїзні прийоми для маломобільних громадян. Така опція доступна для осіб літнього віку, тих, хто потребує догляду, та громадян з інвалідністю.

До слова, Пенсійний фонд України розширив можливості дистанційного обслуговування громадян. Тепер більшість послуг можна отримати онлайн через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ або за допомогою мобільного додатка Пенсійний фонд без відвідування фізичних установ.