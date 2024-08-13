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У Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати ще два документи через «Дію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати ще два документи через «Дію»
Функцію шерингу документів можна використовувати для призначення та перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат
фото: Telegram/«Дія»

Раніше шеринг працював лише для ID-картки

У сервісних центрах Пенсійного фонду через «Дію» можна ділитися копіями карти платника податків і свідоцтвом про народження дитини. Раніше шеринг працював лише для ID-картки. Про це повідомляє «Дія».

Функцію можна використовувати для призначення та перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат; призначення соціальних послуг; виплати призначених коштів – зміни способу виплати, банківських реквізитів, переказу пенсійної виплати за новим місцем проживання.

Шеринг документівце сервіс, що дозволяє надсилати електронні копії документів за допомогою «Дії»  відразу до системи установи.

Крім того, серед інших послуг – поновлення виплати пенсії; виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб; оформлення й отримання пенсійного посвідчення; отримання довідок ОК-5, ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів; отримання виписок з електронного реєстру листків непрацездатності; отримання витягів із електронного реєстру листків непрацездатності; отримання інших документів; отримання витягів з електронного реєстру листків непрацездатності; інших документів; оформлення допомоги на поховання тощо.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України надає послуги не лише у своїх відділеннях, але й здійснює виїзні прийоми для маломобільних громадян. Така опція доступна для осіб літнього віку, тих, хто потребує догляду, та громадян з інвалідністю.

До слова, Пенсійний фонд України розширив можливості дистанційного обслуговування громадян. Тепер більшість послуг можна отримати онлайн через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ або за допомогою мобільного додатка Пенсійний фонд без відвідування фізичних установ.

Читайте також: Зміни до пенсійної справи: за яких умов потрібно звертатися до Пенсійного фонду
Теги: Пенсійний фонд документи пенсіонери Дія послуги

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