Просування ЗСУ на Курщині, новий скандал в «Охматдиті». Головне за 16 серпня

Благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати кошти, які збиралися на відбудову установи

Українські захисники просунулись ще на відстань від 1 до 3 км, компанії, які надають телеком-послуги, зможуть бронювати до 100% співробітників. «Главком» склав добірку новин 16 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ просунулись ще на 3 км у Курській області – Сирський

Протягом сьогоднішньої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

«Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована», – сказав Сирський.

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідне зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.

Із головних вимог до компаній – у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

Відновлення «Охматдиту»: через кошти благодійного фонду розгорівся скандал

Благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати кошти, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит». Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку благодійного фонду. Про це заявив генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.

Також генеральний директор установи зазначив, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також «імовірно шахрайськими».

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках.

«Заробили» на ухилянтах понад $1 млн»: на Київщині затримано двох очільників ТЦК

СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що було затримано, керівника Бориспільського ТЦК, а також начальника ТЦК Бучанського району. Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. США з одного ухилянта.

Кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю і втекли до Румунії

Сьогодні, 16 серпня, кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії.

Румунія підняла вертоліт для пошуку втікачів. Наразі їх затримано, вони ховалися в румунських селах. А тепер просять «політичного притулку».