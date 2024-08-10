Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
За два роки в Криму скоротилася кількість готелів
За останні два роки кількість зареєстрованих готельних компаній в окупованому Криму та Севастополі значно зменшилася. Згідно з даними російського видання «Коммерсант» , це падіння становить майже 6,5%, що є найвищим показником серед усіх регіонів Росії. Про це пише російський «Коммерсант» .
Основною причиною закриття готелів на півострові називають збитки, спричинені двома невдалими туристичними сезонами. Станом на початок липня 2024 року в окупованому Криму діяло 1,6 тисячі російських юридичних осіб, що надають готельні або санаторні послуги. Це на 2% менше, ніж рік тому, і на 6,35% менше, ніж у той самий період 2022 року. У Севастополі ситуація аналогічна: кількість таких компаній скоротилася на 1,7% та 6,4% відповідно, до 291.
На тлі цього загальноросійська тенденція протилежна: кількість компаній готельного профілю в країні зросла на 9,6%.
Нагадаємо, що 9 серпня в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу спецпризначенці ГУР знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько 30 загарбників.
Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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