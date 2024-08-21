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Покупці хочуть купляти... дорожче. Нардеп розповів про найдивніші закупівлі за державний кошт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Покупці хочуть купляти... дорожче. Нардеп розповів про найдивніші закупівлі за державний кошт
Національна компанія «Енергоатом» неодноразово потрапляла в епіцентр корупційних скандалів
фото з відкритих джерел

Після літніх канікул Верховна Рада планує розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії, що розслідувала порушення при публічних закупівелях під час дії воєнного стану

Величезний за масштабами обсяг зловживань наразі спостерігається у сфері закупівлі електроенергії. Замовники починають встановлювати поріг не максимальної, а мінімальної ціни, за якою вони її готові придбати. Детально про порушення при публічних закупівелях розповів член комісії, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Аліксійчук в інтерв'ю «Главкому».

«Уявіть собі: замовник каже, що готовий купити електроенергію на ринку, але не дешевше, ніж за 6,5 грн за кіловат. А якщо ви пропонуєте за 6,45, то він, згідно з прописаних в тендері умов, вже не може її у вас купувати. Тобто хочуть платити дорожче», – пояснює Аліксійчук.

Окремо нардеп пригадав сиутацію, коли продавець електроенергії виходив з пропозицією продажу, яка була кращою за всі інші на 0,001-0,002 копійки, та практично наближався впритул до нижньої межі вартості, за якої те чи інше підприємство готове було цю електроенергію купувати.

«Вибачте, треба мати якісь екстрасенсорні здібності, щоб вгадати отак близько-близько і стати переможцем. Тобто це явна змова між покупцем і трейдером. Але це ми так думаємо, але не можемо проводити слідство чи комусь виставляти звинувачення», – зауважив член комісії.

Олександр Аліксійчук також розповів ситуацію, яка скалалася у «Енергоатомі», де було багато дивних закупівель в частині і обладнання, і бетону, ціни на який були у три-чотири рази дорожчими, ніж на ринку.

«Була історія, коли скасували тендер із закупівлі товару чи послуги з аргументацією «через відсутність фінансування». Хоча є підозра, що насправді через те, що його виграла не та фірма, яка мала би. І тут же був оголошений тендер на закупівлю товарів-послуг на суму в десять разів більшу, ніж та, що фігурувала в скасованому «через відсутність фінансування». Вони що – встигли гроші надрукувати чи що змінилося? Відповіді ми так і не отримали», – наголосив депутат.

Аліксійчук підсумував, що напрацювання комісії щодо подібних ситуацій спрямовані у відповідні правоохоронні органи. Нардеп підкреслив, що за період роботи комісії дуже багато договорів без початку фінансування були або розірвані, або зменшені у вартості з різних причин.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану звернулася до центральної влади з проханням перевірити роботу «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ТСК Верховної Ради.

Парламентарі попросили Кабінет міністрів доручити Державній аудиторській службі провести ревізію в «Енергоатомі». Також представники ТСК звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити організацію роботи із запобігання та виявлення корупції «Енергоатому» протягом воєнного стану.

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Теги: Верховна Рада історія депутат гроші слідство фінансування тендер послуги підозра

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