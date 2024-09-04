Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
Пенсіонери, що не працюють, незалежно від стажу, отримують 2 725 гривень
Мінімальна пенсія в Україні залежить від багатьох факторів, включаючи вік та страховий стаж особи. З початку поточного року розміри мінімальних пенсійних виплат зазнали змін. З 1 січня мінімальна пенсія зросла до 2 361 гривні відповідно до збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це інформує Пенсійний фонд України.
Після березневої індексації пенсій розміри мінімальних виплат знову змінилися. Наразі вони становлять:
- 3 370 гривень: для пенсіонерів віком від 65 років з повним стажем 30/35 років (для жінок та чоловіків), які не працюють, а також для осіб старше 80 років з повним стажем 20/25 років.
- 3 240 гривень: для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі стажем 30/35 років.
- 2 980 гривень: для громадян віком до 70 років зі стажем 30/35 років.
- 2 725 гривень: для непрацюючих пенсіонерів незалежно від страхового стажу.
Таким чином, розмір мінімальної пенсії в Україні зараз варіюється від 2 361 до 3 370 гривень залежно від віку та стажу пенсіонера.
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