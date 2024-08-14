Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
Федієнко є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу
фото з відкритих джерел

Державна податкова служба вирішила взятися за провайдерів фіксованого інтернету, які використовують спрощену систему оподаткування та структурують бізнес через ФОП

Народний депутат дев’ятого скликання від партії «Слуга народу», колишній заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко відреагував на заяву народного депутата Данила Гетманцева, який оголосив «хрестовий похід на провайдерів інтернету». 

Нагадаємо, у своїй  ексклюзивній колонці для «Главкома» голова фінкомітету Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев звернув увагу на надавачів доступу до фіксованого зв’язку та Інтернету, заявивши, що «сірі» та «чорні» схеми зі сплати податків і ведення бізнесу будуть вичавлювати з нашого життя.  Гетманцев хоче підвищити податки для провайдерів інтернету у сім разів. 

За словами Федієнка, протистояння між податковою та середнім малим бізнесом триває вже другий місяць. Він нагадав, що приблизно пару років тому Україна прийняла оновлений закон про електронні комунікації, над яким працювали практично всі зацікавлені: 

  • Комітет цифрової трансформації,
  • Міністерство цифрової трансформації України,
  • Інтернет Асоціація України, 
  • Телекомунікаційна Палата України, 
  • Українська асоціація операторів зв'язку «Телас», 
  • АППК
  • Офіс ефективного регулювання BRDO

За словами народного депутата, закон вийшов «збалансованим та сучасним, європейським». Та найважливіше, наголошує Федієнко, у законі врахували інтереси усіх сегментів постачальників цих послуг.

«Але на жаль, підзаконні акти тоді не підтягнули, як, до речі, і класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Я тоді довго бігав, писав листи до Кабміну, стукався, але КВЕДИ так і залишились рудиментом 90-тих», – додає нардеп.

Як пояснив Федієнко, у КВЕДах по галузі закріплено ті терміни, та діяльність, якої просто вже не існує юридично. «Ті ж правила надання та отримання послуг теж залишились старими, де зустрічається термін телекомунікації, якого юридично вже не існує», – додає Федієнко.

Все це, за словами Федієнка, призвело до колізій та «правового бардаку» у частині оподаткування по спрощеній системі.

Далі, пояснює нардеп, почалась «війна, яка триває, багато хто про це забув, я перейшов у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і звісно займаюсь іншими питаннями».

Федієнко повідомив, що має як мінімум три висновки різних юридичних експертів (компанії) щодо трактування ситуації.

«Одні кажуть, що на спрощеній можна надавати і далі послуги з доступу до Інтернет. Інші кажуть що не можуть такі послуги надаватись юридичними особами на «спрощенці». А ще є купа рішень судів, які також визнали як першу так і другу ситуацію, правовою», – пише нардеп.

На думку народного депутата, і далі будуть різні трактування судів, але вони будуть, і багато.

Федієнко вважає, що гравці та галузь не повинні бути заручниками ситуації, яка склалась у державі на предмет неспроможності довести тією ж державою та депутатами до логічного завершення цю справу, що призвело до цих колізій.

«Державна податкова служба України як і Міністерство фінансів України вважає що на спрощеній формі, надаючи послуги доступу до Інтернет, не можуть працювати ті ж фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю. Профільні асоціації мають іншу позицію. Що далі?», – пише Федієнко.

На думку нардепа, можна і далі через репресивну державну машину ламати ці тисячі постачальників, які дають доступ до мережі Інтернет громадянам України. Але, зауважує нардеп, від цього не виграє держава та користувачі, а гравці ринку, швидше за все, підуть у «тінь».

Федієнко зазначив, що особисто він був і є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу, бо ці зміни можуть призвести до монополізації галузі та погіршення якості послуг для населення.

Нардеп зауважив, що жоден указ чи рішення державних інституцій не зможуть підняти стабільність робити мобільних операторів та інтернет провайдерів під час майбутніх можливих блекаутів.

«Я офіційно можу заявити свою експертну думку, що станом на сьогодні жоден національний оператор не зможе виконати технічно ці накази. Нашу стійкість будуть тримати суто середній та малий сегмент операторів. Ми кажемо про фіксований доступ до Інтернету», – пояснює експерт.

Федієнко переконаний, що в першу чергу потрібен діалог. Також податкова повинна стати сервісною, а не каральною установою, нагадав нардеп слова президента Зеленського.

Тому, на думку Федієнка, якщо треба виконувати закон, то потрібно хоча б дати час для того, щоб малий бізнес зміг адаптуватись. «Я не знаю який це повинен бути термін, півроку, рік, можливо для цього потрібна зміна законодавства, але повинен бути діалог», – наголошує нардеп.

Наостанок експерт процитував листа, якого отримав сьогодні.

«В одній з областей знайомому фізичній особі-підприємцю разом з листом щастя про ССО прийшов запит на документуальну перевірку за період із січня 2022 року по сьогодні. Надати всі документи, платіжні відомості, банківську виписку і таке інше. З натяком по телефону, що зараз ми тобі донарахуємо до 5% ще 36% за зазначений період. В його випадку це приблизно декілька млн грн «недосплачених» податків. Така от інформація», – йдеться у листі, отриманому народним депутатом.

Федієнко наголосив, що вважає це погрозою та тиском на бізнес.  

Нагадаємо, за словами Гетманцева, через «сірий» інтернет-бізнес держава має великі недонадходження податків та платежів єдиного соціального внеску, несплату митних платежів та інших офіційних зборів під час ввезення телеком-обладнання в Україну, а також менший рівень залучення інвестицій.  

На даний момент, за інформацією Гетманцева, у Реєстрі регулятора електронних комунікацій понад  4,5 тис постачальників (понад 3,8 тис – надають послуги фіксованого Інтернету), з яких майже 2,5 тис – фізичні особи-підприємці. Із них близько 3,5 тис працюють фактично у сірій зоні.

Голова фінкомітету Верховної Ради хоче, аби сірий ринок фіксованого Інтернету почув цей сигнал. Якщо цього не станеться, держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями, послідовно закриваючи ті шпарини, які ще залишаються, застеріг Гетманцев.

Так, наприкінці липня провайдери фіксованого інтернету отримали листи від Державної податкової служби (ДПС), що вони не мають права працювати на спрощеній системі оподаткування.

Читайте також: «Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
Теги: депутат Данило Гетманцев населення послуги Україна держава інтернет закон бізнес правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Питання щодо дозволу завдавати ударів західною зброєю по території Росії все частіше знаходить підтримку серед західних лідерів»
Удари вглиб Росії. Рішення партнерів, яке дасть право на стратегічний успіх України
24 липня, 15:24
Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу
Перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт
16 липня, 16:05
Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
23 липня, 18:09
На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску
Шмигаль анонсував модернізацію прикордонної інфраструктури України
30 липня, 14:55
У Південній півкулі можна побачити 45 сузір’їв
Полярники показали рідкісне явище над станцією «Академік Вернадський» (фото)
1 серпня, 08:17
Віталій Саранцев прокоментував ситуацію на Харківському напрямку
Окупанти перекидають війська з Луганщини на Харківський напрямок
5 серпня, 16:51
Гаутам Адані голова Adani Group зробив вибір спадкоємців
Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову
8 серпня, 05:11
Краматорськ перебуває під обстрілом РФ
РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Краматорську: є поранені та загиблий
10 серпня, 08:40
Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
Вчора, 15:58

Бізнес

Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
Philip Morris за першу половину 2024 року збільшила сплату податків в Україні на 33%
Philip Morris за першу половину 2024 року збільшила сплату податків в Україні на 33%
В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду
В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду
«Нова пошта» отримає кредит 70 млн євро: на що підуть кошти
«Нова пошта» отримає кредит 70 млн євро: на що підуть кошти
Перекази з картки на картку: Нацбанк пояснив, як саме працюватиме обмеження
Перекази з картки на картку: Нацбанк пояснив, як саме працюватиме обмеження
Dim.ria провідник у світ нерухомості
Dim.ria провідник у світ нерухомості

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
12K
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7973
Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ
7546
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)
6954
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Сьогодні, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua