Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева

Федієнко є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу

Державна податкова служба вирішила взятися за провайдерів фіксованого інтернету, які використовують спрощену систему оподаткування та структурують бізнес через ФОП

Народний депутат дев’ятого скликання від партії «Слуга народу», колишній заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко відреагував на заяву народного депутата Данила Гетманцева, який оголосив «хрестовий похід на провайдерів інтернету».

Нагадаємо, у своїй ексклюзивній колонці для «Главкома» голова фінкомітету Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев звернув увагу на надавачів доступу до фіксованого зв’язку та Інтернету, заявивши, що «сірі» та «чорні» схеми зі сплати податків і ведення бізнесу будуть вичавлювати з нашого життя. Гетманцев хоче підвищити податки для провайдерів інтернету у сім разів.

За словами Федієнка, протистояння між податковою та середнім малим бізнесом триває вже другий місяць. Він нагадав, що приблизно пару років тому Україна прийняла оновлений закон про електронні комунікації, над яким працювали практично всі зацікавлені:

Комітет цифрової трансформації,

Міністерство цифрової трансформації України,

Інтернет Асоціація України,

Телекомунікаційна Палата України,

Українська асоціація операторів зв'язку «Телас»,

АППК

Офіс ефективного регулювання BRDO

За словами народного депутата, закон вийшов «збалансованим та сучасним, європейським». Та найважливіше, наголошує Федієнко, у законі врахували інтереси усіх сегментів постачальників цих послуг.

«Але на жаль, підзаконні акти тоді не підтягнули, як, до речі, і класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Я тоді довго бігав, писав листи до Кабміну, стукався, але КВЕДИ так і залишились рудиментом 90-тих», – додає нардеп.

Як пояснив Федієнко, у КВЕДах по галузі закріплено ті терміни, та діяльність, якої просто вже не існує юридично. «Ті ж правила надання та отримання послуг теж залишились старими, де зустрічається термін телекомунікації, якого юридично вже не існує», – додає Федієнко.

Все це, за словами Федієнка, призвело до колізій та «правового бардаку» у частині оподаткування по спрощеній системі.

Далі, пояснює нардеп, почалась «війна, яка триває, багато хто про це забув, я перейшов у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і звісно займаюсь іншими питаннями».

Федієнко повідомив, що має як мінімум три висновки різних юридичних експертів (компанії) щодо трактування ситуації.

«Одні кажуть, що на спрощеній можна надавати і далі послуги з доступу до Інтернет. Інші кажуть що не можуть такі послуги надаватись юридичними особами на «спрощенці». А ще є купа рішень судів, які також визнали як першу так і другу ситуацію, правовою», – пише нардеп.

На думку народного депутата, і далі будуть різні трактування судів, але вони будуть, і багато.

Федієнко вважає, що гравці та галузь не повинні бути заручниками ситуації, яка склалась у державі на предмет неспроможності довести тією ж державою та депутатами до логічного завершення цю справу, що призвело до цих колізій.

«Державна податкова служба України як і Міністерство фінансів України вважає що на спрощеній формі, надаючи послуги доступу до Інтернет, не можуть працювати ті ж фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю. Профільні асоціації мають іншу позицію. Що далі?», – пише Федієнко.

На думку нардепа, можна і далі через репресивну державну машину ламати ці тисячі постачальників, які дають доступ до мережі Інтернет громадянам України. Але, зауважує нардеп, від цього не виграє держава та користувачі, а гравці ринку, швидше за все, підуть у «тінь».

Федієнко зазначив, що особисто він був і є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу, бо ці зміни можуть призвести до монополізації галузі та погіршення якості послуг для населення.

Нардеп зауважив, що жоден указ чи рішення державних інституцій не зможуть підняти стабільність робити мобільних операторів та інтернет провайдерів під час майбутніх можливих блекаутів.

«Я офіційно можу заявити свою експертну думку, що станом на сьогодні жоден національний оператор не зможе виконати технічно ці накази. Нашу стійкість будуть тримати суто середній та малий сегмент операторів. Ми кажемо про фіксований доступ до Інтернету», – пояснює експерт.

Федієнко переконаний, що в першу чергу потрібен діалог. Також податкова повинна стати сервісною, а не каральною установою, нагадав нардеп слова президента Зеленського.

Тому, на думку Федієнка, якщо треба виконувати закон, то потрібно хоча б дати час для того, щоб малий бізнес зміг адаптуватись. «Я не знаю який це повинен бути термін, півроку, рік, можливо для цього потрібна зміна законодавства, але повинен бути діалог», – наголошує нардеп.

Наостанок експерт процитував листа, якого отримав сьогодні.

«В одній з областей знайомому фізичній особі-підприємцю разом з листом щастя про ССО прийшов запит на документуальну перевірку за період із січня 2022 року по сьогодні. Надати всі документи, платіжні відомості, банківську виписку і таке інше. З натяком по телефону, що зараз ми тобі донарахуємо до 5% ще 36% за зазначений період. В його випадку це приблизно декілька млн грн «недосплачених» податків. Така от інформація», – йдеться у листі, отриманому народним депутатом.

Федієнко наголосив, що вважає це погрозою та тиском на бізнес.

Нагадаємо, за словами Гетманцева, через «сірий» інтернет-бізнес держава має великі недонадходження податків та платежів єдиного соціального внеску, несплату митних платежів та інших офіційних зборів під час ввезення телеком-обладнання в Україну, а також менший рівень залучення інвестицій.

На даний момент, за інформацією Гетманцева, у Реєстрі регулятора електронних комунікацій понад 4,5 тис постачальників (понад 3,8 тис – надають послуги фіксованого Інтернету), з яких майже 2,5 тис – фізичні особи-підприємці. Із них близько 3,5 тис працюють фактично у сірій зоні.

Голова фінкомітету Верховної Ради хоче, аби сірий ринок фіксованого Інтернету почув цей сигнал. Якщо цього не станеться, держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями, послідовно закриваючи ті шпарини, які ще залишаються, застеріг Гетманцев.

Так, наприкінці липня провайдери фіксованого інтернету отримали листи від Державної податкової служби (ДПС), що вони не мають права працювати на спрощеній системі оподаткування.