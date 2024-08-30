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У застосунку Monobank стався збій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У застосунку Monobank стався збій
фото: з відкритих джерел

Застосунок Monobank перестав завантажуватися

Сьогодні, 30 серпня, у мобільному застосунку Monobank стався збій. Фіксуються проблеми зі входом у додаток. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.

«У нас технічний збій. Вибачте. Виправляємо», – написав Гороховський.
 

За повідомленнями користувачів, мобільний застосунок Monobank перестав завантажуватися.

Не можна зайти у додаток, а дехто фіксує проблеми з транзакціями. У самому Monobank наразі не прокоментували інформацію про збій у роботі.

У застосунку Monobank стався збій фото 1

Monobank – це український мобільний банк, який працює без фізичних відділень, пропонуючи фінансові послуги виключно через мобільний додаток. Банк був заснований у 2017 році.

Об 17:28 співзасновник Monobank повідомив, що застосунок працює у нормальному режимі.

Нагадаємо, у серпні у Monobank два дні тривала DDOS-атака. Під атакою були «Банки» – це інструмент, який використовують для накопичення грошей. Зокрема, і для зборів коштів, як-от на потреби армії.

«Учора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті», – написав тоді співзасновник банку ОлегГороховський.

Нагадаємо, 1 серпня у застосунку monobank відбувся збій. Користувачі скаржилися на те, що при спробі відкрити застосунок з'являється повідомлення про збій в роботі.

Раніше повідомлялося, що українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. 

Як зазначається, Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. 

Теги: банк інтернет послуги застосунок

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