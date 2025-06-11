Податкові борги б’ють рекорди: яку суму підприємці заборгували державі

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами

Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі

1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків станом на травень 2025 року. Як передає «Главком», про це свідчать дані Державної податкової служби України, отримані на запит «Опендатаботу».

Так, майже вдвічі – зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 – побільшало фопів із податковим боргом в Україні за останні три роки. Третина цього приросту (а саме 213 тис. підприємців) припадає на березень 2022 року.

Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць.

Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами – +3,3%. Втім протягом наступних місяців фопи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

30 млн грн з цих боргів припадають на фопів-платників єдиного податку першої та другої групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

Нагадаємо, українці за перший квартал 2025 року уклали понад 2,17 млн договорів позики з мікрофінансовими організаціями. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів склала 12,72 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася – на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тис. договорів (торік 693 тис. на місяць).