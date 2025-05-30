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Україна пропустить виплату за ВВП-варантами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна пропустить виплату за ВВП-варантами
Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустить виплату $665 млн за державним боргом
фото: Pexels

Дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту

Міністерство фінансів України повідомило на Ірландській фондовій біржі, що за підрахунками на 30 квітня 2025 року, Україна повинна буде 2 червня 2025 року виплатити понад $665 млн за державними деривативами. Однак цього не станеться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації. ВВП-варанти – це особливий вид цінних паперів, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом (ВВП) країни, який випускає держава. Виплати за ними залежать від зростання ВВП. Якщо економіка країни зростає вище певного рівня, інвестори отримують додаткові виплати, а якщо зростання слабке або ВВП падає, то виплат не буде. 

У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт. Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави.

Нагадаємо, ВВП-варанти були емітовані у 2015 році після анексії Криму, у рамках тогочасної реструктуризації державного боргу. Ці інструменти дозволяли інвесторам отримувати додаткові виплати у разі зростання української економіки понад визначені показники. Водночас складна структура варантів зробила їх непридатними для включення до масштабної реструктуризації держборгу у 2023 році, яка охопила понад $20 млрд.

Теперішні макроекономічні показники – це радше відновлення після колапсу економіки на 30% у 2022 році, ніж ознака стабільного зростання. Проте навіть такий відхід від дна формально запускає механізм виплат за ВВП-варрантами.

Як повідомлялося, Україні не вдалося досягти угоди з власниками боргу на суму $2,6 млрд. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев наголошував на важливості продовження переговорів.

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Теги: борг Мінфін дефолт

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