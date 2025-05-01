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Місяцями без оплати: енергоринок працює під тиском боргової кризи – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Місяцями без оплати: енергоринок працює під тиском боргової кризи – експерт
Експерт нагадав про затримки з розрахунками за електроенергію, вироблену ще у 2022 році
фото: depositphotos.com

Багатомісячні затримки і мільярдні борги вбивають мотивацію будувати нові потужності – Прокіп

Багаторічна боргова криза на українському енергоринку залишається головною перешкодою для розвитку нової генерації та залучення інвестицій. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп. 

За його словами, ключовими причинами гальмування розвитку нових потужностей залишаються хронічні неплатежі перед виробниками.

«Передусім розвиток нової генерації обмежувався десятками мільярдів боргів на ринку електроенергії. Ключовими групами боргів є невиплати «зеленим» та борги на балансуючому ринку», – наголосив Прокіп. Він зазначив, що навіть сьогодні, відпускаючи електроенергію в ринок, виробники не можуть бути впевненими у вчасній оплаті.

«Нова генерація просто відпускаючи електроенергію в ринок може отримувати кошти з багатомісячними затримками, що аж ніяк не сприяє будівництву нових потужностей», – пояснив експерт.

Прокіп визнав, що за останні пів року ситуація з погашенням старих боргів покращилась, однак кардинального вирішення досі немає.

«За останні пів року ситуація з виплатою старих боргів суттєво покращилась, але все ж далека від ідеалу. У вирішенні боргової проблеми потрібні нові рішення та довготривала енергетична політика», – зазначив він.

Зокрема, експерт нагадав про затримки з розрахунками за електроенергію, вироблену ще у 2022 році.

«Нещодавно я писав про проблему боргів «зеленим» за вироблену у 2022 році електроенергію і про те, що тут не обійтися від нових рішень на рівні законодавства», – підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, раніше експерти Центру Разумкова також підкреслювали, що без вирішення боргової проблеми енергоринки України не зможуть функціонувати ефективно.

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Теги: ринок енергетика електроенергія борг

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