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Україна збільшила держборг до майже $180 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна збільшила держборг до майже $180 млрд
Протягом квітня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась
колаж: glavcom.ua

Левова частка загального боргу припадає на зовнішні запозичення

Станом на 30 квітня 2025 року загальний державний та гарантований державою борг України досяг $179,97 млрд, або 7 480,33 млрд грн. Протягом квітня 2025 року сума боргу збільшилася на $8,24 млрд, або 357,12 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Левова частка загального боргу припадає на зовнішні запозичення, які становлять $134,08 млрд (74,50% від загальної суми). Внутрішній борг склав $45,89 млрд.

Безпосередньо державний борг України станом на кінець квітня 2025 року становив $173,40 млрд (96,35% від загальної суми). З них:

  • Державний зовнішній борг: $129,38 млрд.
  • Державний внутрішній борг: $44,02 млрд.

Гарантований державою борг склав $6,57 млрд (3,65% від загальної суми). Ця категорія включає:

  • Гарантований зовнішній борг: $4,70 млрд.
  • Гарантований внутрішній борг: $1,87 млрд.

Як відомо, з грудня 2024 року по березень 2025-го українці накопичили понад 164 тис. нових боргів – за час, необхідний для відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після хакерської атаки. Найбільше зросли борги, пов’язані зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знарядь правопорушень.

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Теги: борг Україна

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