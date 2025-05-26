Україна збільшила держборг до майже $180 млрд
Левова частка загального боргу припадає на зовнішні запозичення
Станом на 30 квітня 2025 року загальний державний та гарантований державою борг України досяг $179,97 млрд, або 7 480,33 млрд грн. Протягом квітня 2025 року сума боргу збільшилася на $8,24 млрд, або 357,12 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.
Левова частка загального боргу припадає на зовнішні запозичення, які становлять $134,08 млрд (74,50% від загальної суми). Внутрішній борг склав $45,89 млрд.
Безпосередньо державний борг України станом на кінець квітня 2025 року становив $173,40 млрд (96,35% від загальної суми). З них:
- Державний зовнішній борг: $129,38 млрд.
- Державний внутрішній борг: $44,02 млрд.
Гарантований державою борг склав $6,57 млрд (3,65% від загальної суми). Ця категорія включає:
- Гарантований зовнішній борг: $4,70 млрд.
- Гарантований внутрішній борг: $1,87 млрд.
Як відомо, з грудня 2024 року по березень 2025-го українці накопичили понад 164 тис. нових боргів – за час, необхідний для відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після хакерської атаки. Найбільше зросли борги, пов’язані зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знарядь правопорушень.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]