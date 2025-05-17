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Українці заборгували за воду понад 9 млрд грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Українці заборгували за воду понад 9 млрд грн
фото з відкритих джерел

Кулеба розповів, чи в Україні здорожчають тарифи на воду

Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення станом на 1 квітня становить 9,2 млрд грн. Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду, передає «Главком».

 «Станом на 1 квітня сума заборгованості по нашому водопровідно-каналізаційному господарству становить 14,8 млрд грн, заборгованість населення всього 9,2 млрд грн – відповідно 62% загальної суми, сума кредиторської заборгованості цих підприємств – 24,2 млрд грн», – заявив він.

Кулеба розповів, що міністерство спільно з профільним парламентським комітетом опрацьовують варіанти вирішення проблем економічного стану підприємств водоканалів. Зокрема, розглядається можливість передачі відповідних структур органам місцевого самоврядування.

Водночас зазначається, що на сьогодні немає мораторію на підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. При цьому органи самоврядування можуть самі піднімати тарифи своїм ліцензіатам, на сьогодні є близько 400 таких випадків.

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

Також спостерігається незначне підвищення цін на каналізацію – +0,6% та водопостачання – +0,7%.

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Теги: тарифи міністр водопостачання послуги населення підвищення цін Олексій Кулеба

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