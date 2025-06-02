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Борги б’ють рекорди. Українці масово беруть мікропозики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Борги б’ють рекорди. Українці масово беруть мікропозики
Люди дедалі частіше позичають гроші в борг та не віддають їх
фото: depositphotos.com

Українці заборгували мікрофінансовим організаціям 24,28 млрд грн

Українці за перший квартал 2025 року уклали понад 2,17 млн договорів позики з мікрофінансовими організаціями. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів склала 12,72 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася – на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тис. договорів (торік 693 тис. на місяць).

Кількість виданих мікрокредитів
Кількість виданих мікрокредитів
фото: «Опендатабот»

Станом на 1 квітня 2025 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям 24,28 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни – у квітні 2022 року. Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

За даними НБУ, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі – на 10,7 млрд грн.

Заборгованість по мікрокредитах
Заборгованість по мікрокредитах
фото: «Опендатабот»

63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Частка таких договорів майже не змінились. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик – від одного до двох років. Їх частка наразі складає 3,6%. Короткі позики (до 31 дня) стали також популярнішими: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш ніж у пʼять разів, з 16,5% до 3%.

Нагадаємо, торік українці оформили 8,3 млн мікрокредитів майже на 52 млрд грн. Це на 27% більше, ніж було у 2023 році. Загалом станом на початок 2025 року заборгованість мікрофінансовим організаціям (МФО) складала понад 15,77 млрд.

Строк видачі мікропозик
Строк видачі мікропозик
фото: «Опендатабот»

Як повідомлялося, з грудня 2024 року по березень 2025-го українці накопичили понад 164 тис. нових боргів – за час, необхідний для відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після хакерської атаки. Найбільше зросли борги, пов’язані зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знарядь правопорушень.

До слова, посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати «позики до зарплати» під 292% річних. У грудні минулого року 70% нових кредитів припадало на мікрофінансові організації (МФО), тоді як рік тому цей показник становив 47,4%.

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Теги: борг українці

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