Сезон кавунів: ціни в супермаркетах України (фото)

Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 35 грн за кг

За прогнозами експертів, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 грн за кг

В Україні зараз розпочався сезон кавунів, тож «Главком» дізнався, скільки коштує кілограм баштанних в українських супермаркетах.

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Один кілограм кавуна вже можна придбати за 25,90 грн, якщо встигнути на акцію.

Ціна на кавуни у київських супермаркетах стартує від 25 грн

У супермаркетах також є кавуни з Херсонської області. Придбати кілограм баштанного з Херсонщини можна трохи менше ніж за 30 грн.

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Ціна на херсонські кавуни

Водночас популярний кавун вогник зараз коштує дорожче: кілограм заважить майже 40 грн. Проте у порівнянні із минулим тижнем, ціна на такий сорт кавуна впала на 10 грн.

У супермаркетах є різні види кавунів

До слова, один кілограм органічного кавуна обійдеться українцям в 37,90 грн за кілограм.

Найдорожчим кавуном у супермаркеті є жовтий кавун: от за нього українці мають заплатити 48,90 грн.

Жовтий кавун є найдорожчим сортом кавуна в супермаркеті

Зазначимо, що на продуктових розкладках, наприклад, у Києві, ціна на цю ягоду стартує від 30 гривень.

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Як стверджують агрономи, до 93% кавунів в Україні вирощували приватні господарства, а це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. На Херсонщині всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів в Україні – до 150 тисяч тонн. За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 грн за кг.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим корисний кавун та кому його варто їсти.