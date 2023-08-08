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Сезон кавунів: ціни в супермаркетах України (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сезон кавунів: ціни в супермаркетах України (фото)
Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 35 грн за кг
фото: glavcom.ua

За прогнозами експертів, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 грн за кг

В Україні зараз розпочався сезон кавунів, тож «Главком» дізнався, скільки коштує кілограм баштанних в українських супермаркетах.

Один кілограм кавуна вже можна придбати за 25,90 грн, якщо встигнути на акцію.

Ціна на кавуни у київських супермаркетах стартує від 25 грн
Ціна на кавуни у київських супермаркетах стартує від 25 грн

У супермаркетах також є кавуни з Херсонської області. Придбати кілограм баштанного з Херсонщини можна трохи менше ніж за 30 грн.

Ціна на херсонські кавуни
Ціна на херсонські кавуни

Водночас популярний кавун вогник зараз коштує дорожче: кілограм заважить майже 40 грн. Проте у порівнянні із минулим тижнем, ціна на такий сорт кавуна впала на 10 грн.

У супермаркетах є різні види кавунів
У супермаркетах є різні види кавунів

До слова, один кілограм органічного кавуна обійдеться українцям в 37,90 грн за кілограм.

Сезон кавунів: ціни в супермаркетах України (фото) фото 1

Найдорожчим кавуном у супермаркеті є жовтий кавун: от за нього українці мають заплатити 48,90 грн.

Жовтий кавун є найдорожчим сортом кавуна в супермаркеті
Жовтий кавун є найдорожчим сортом кавуна в супермаркеті

Зазначимо, що на продуктових розкладках, наприклад, у Києві, ціна на цю ягоду стартує від 30 гривень.

Як стверджують агрономи, до 93% кавунів в Україні вирощували приватні господарства, а це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. На Херсонщині всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів в Україні – до 150 тисяч тонн. За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 грн за кг.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чим корисний кавун та кому його варто їсти.

Теги: продукти ціни літо

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