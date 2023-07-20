Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11% – Bloomberg

Ціни зростають, адже Чорне море є ключовим маршрутом для експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з РФ

В усьому світі зростають ціни на пшеницю – за останні три дні вони підскочили вже більш ніж на 11%. До подорожчання призвело рішення Росії шантажувати планету голодом: окупанти оголосили про вихід із зернової угоди й відразу почали атакувати портову інфраструктуру України.Про це пише Bloomberg.

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Агентство наголошує, що Чорне море є ключовим маршрутом для експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з РФ. Саме тому ціни на продовольство злітають.

«Загрози підвищують ризик того, що глобальна торгівля продовольством зіткнеться з перешкодами, що зростають, і призведе до зростання цін», – зазначають аналітики. Розвідка США попередила, що Росія заклала вибухівку в українських портах.

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Ціни на зерно зростають графік: Bloomberg

Особливе занепокоєння на глобальних ринках викликає те, що удару по експортних шляхах було завдано саме напередодні сезону збирання врожаю в Україні.

«Порти Чорного моря є життєво важливою артерією для продажу українського врожаю за кордон, на який раніше припадала основна частина відвантажень», – наголошує агентство.

Нові російські удари вже завдали серйозної шкоди. Зокрема, було знищено 60 тис. тонн зерна, а найбільший в Україні виробник соняшникової олії Kernel SA заявив, що на усунення пошкоджень на одному з підприємств може піти не менш як рік.

Все це збільшує потребу в альтернативних маршрутах доставки українського врожаю на світовий ринок. Насамперед це порти на річці Дунай, а також на залізничні та автомобільні маршрути через Європейський Союз.

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«Деякі зі східноєвропейських сусідів України пообіцяли допомогти з транзитними поставками її зерна через їхні території до інших країн. "Ми працюємо з усіма партнерами на міжнародному рівні, щоб найближчими тижнями зерно не згнило в Україні, а потрапило до тих людей у світі, які його гостро потребують», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Крім того, Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

До слова, завтра, 21 липня, Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе засідання, на якому обговорюватиметься вихід Росії із зернової угоди та гуманітарні наслідки цього рішення.